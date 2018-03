Anot jo, dingusios moters sesuo nesėkmingai jos ieško keturias dienas. Duomenų apie latvės buvimo vietą neturi ir policija. „Onmanorama“ paskelbė, kad depresija serganti moteris išėjo iš ajurvedinės medicinos centro, nepasiėmusi jokių kelionės dokumentų ar pinigų. Autobuso vairuotojas policijai nurodė, kad vežė ją į pajūrio miestą Kovalamą, tačiau pareigūnai ten latvės nerado.

