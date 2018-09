Į Džaipurą skridęs kompanijos „Jet Airways“ lėktuvas pasirodžius nerimą keliantiems simptomams turėjo apsisukti ir grįžti į Mumbajų, pranešė bendrovė. Vienas keleivis situaciją lėktuve pavadino panika. Nukentėjusiems žmonėms buvo suteikta medicininė pagalba, buvo organizuoti alternatyvūs skrydžiai, nurodė „Jet Airways“. Lėktuvo, kuriuo skrido 166 keleiviai, įgula „buvo nušalinta nuo suplanuotų darbų, kol vyksta tyrimas“, sakoma kompanijos pareiškime. Keleiviai internete skelbė šiurpias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Socialinio tinklo „Twitter“ vartotojo Darshako Hathi įraše matyti, kad žmonės naudojosi deguonies kaukėmis. Susiję straipsniai: Indijoje per autobuso avariją žuvo 50 žmonių Indijos teismas panaikino baudžiamąją atsakomybę už homoseksualius santykius „Panikos situacija dėl techninio gedimo „Jet Airways“ 9W 0697 (lėktuve), skrendančiame iš Mumbajaus į Džaipurą, – parašė jis. – Grįžimas į Mumbajų po 45 min. Visi keleiviai saugūs, įskaitant mane.“ Indijos civilinės aviacijos ministerija tviteryje pranešė pareikalavusi oficialių agentūrų „nedelsiant“ pateikti ataskaitą. Tai ne pirmas nemalonus įvykis minimai oro bendrovei, kuri kaip ir kitos Indijos vežėjų kompanijos patiria finansinių sunkumų. Sausio mėnesį du „Jet Airways“ pilotai buvo nušalinti už tarpusavio konfliktą lėktuve, pirmąją šių metų dieną skridusiame iš Londono į Mumbajų.

