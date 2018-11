Tai buvo antra ataka Čatysgare per dešimties dienų laikotarpį. Ji surengta prie penktadienį numatytą ministro pirmininko Narendros Modi vizitą į šią valstiją, kur jis agituos rinkėjus balsuoti už valdančiąją partiją „Bharatiya Janata“ (BJP). Naudingųjų iškasenų turtingoje valstijoje pirmadienį vyks pirmasis, o lapkričio 20 dieną – antrasis rinkimų turai. Išpuolis buvo surengtas Dantevados rajone – maoistų tvirtovėje, kur sukilėliai spalio 30 dieną nužudė du policininkus ir žurnalistą. Maoistai, tvirtinantys, kad kovoja už bežemių darbininkų ir skurstančių ūkininkų teises, ragino rinkėjus boikotuoti šiuos rinkimus. Policija nurodė, kad ketvirtadienį buvo susprogdintas autobusas, kuriuo atgal į namus važiavo žmonės, priskynę daržovių ir vežę kitų maisto produktų tame rajone dislokuotoms sukarintoms pajėgoms. „Mina buvo detonuota, kai autobusas leidosi nuokalne“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos vyresnysis inspektorius D. Raghushankaras. „Žuvo keturi civiliai ir vienas CISF (Centrinės pramonės apsaugos policijos) narys“, – nurodė jis. Čatysgarui pastaruosius 15 metų vadovauja hinduistų nacionalistų BJP. Valstijos vadovas Ramanas Singhas, siekiantis perrinkimo ketvirtai kadencijai, kaltina maištininkus, kad šie stabdo Čatysgare įgyvendinamus vystymo projektus. Maoistų esama mažiausiai 20-yje Indijos valstijų, tačiau aktyviausiai jie veikia atokiuose Čatysgaro, Odišos, Biharo, Džarkando ir Maharaštros rajonuose, kur dauguma gyventojų vis dar kenčia nepriteklių ir jiems nėra užtikrinamos būtiniausios paslaugos. Manoma, kad ne vieną dešimtmetį vyksiantis sukilimas jau nusinešė dešimtis tūkstančių gyvybių. Kritikai teigia, kad vyriausybės pastangos numalšinti sukilimą karinėmis priemonėmis pasmerktos žlugti. Maoistai suintensyvina atakas prieš rinkimus ir sprogdina geležinkelio bėgius, puldinėja kalėjimus vaduoti savo bendražygių bei vagia ginklus iš policijos ir sukarintų pajėgų sandėlių. Spalio pradžioje sukilėliai Čatysgaro valstijos Bidžapuro rajone susprogdino karinę transporto priemonę. Per šią ataką žuvo keturi kariai.

