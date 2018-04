„Autobusas nuriedėjo į 60 metrų gylio tarpeklį, žuvo 27 mokiniai, du mokytojai ir autobuso vairuotojas“, – pranešė vietos policijos pareigūnas Santoshas Patialma iš įvykio vietos, maždaug už 325 kilometrų nuo valstijos sostinės Šimlos. Į regione esančias ligonines buvo paguldyta mažiausiai dvylika žmonių. Pranešama, kad vairuotojas viršydamas greitį nesuvaldė autobuso skardžio pakraštyje, tad autobusas nukrito nuo apytiksliai 60 metrų aukščio skardžio, sakė policijos pareigūnas Sunilas Kumaras. Incidentas įvyko Kangros slėnyje, esančiame apie 500 km į šiaurę nuo Delio. Indijos keliai, ypač aukštumose, yra liūdnai pagarsėję – juose apstu duobių, neatsargių vairuotojų, itin dažnai nebūna atitvarų, todėl dažnai nutinka mirtinų nelaimingų atsitikimų. „Man labai skaudu dėl šių žmonių žūties. Meldžiuosi ir išreiškiu solidarumą su tais, kurie prarado savo artimuosius“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė premjeras Narendra Modis. Sutemus gelbėtojai tebeieško autobuso nuolaužose galimų išgyvenusiųjų, nurodė S. Kumaras.

