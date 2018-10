„Kadangi nusprendžiau asmeninėmis išgalėmis siekti teisingumo teisme, man atrodo tinkama pasitraukti iš pareigų ir kovoti su man pareikštais melagingais kaltinimais“, – sakoma M. J. Akbaro pranešime. Šis pareigūnas prieš pasukdamas į politiką ilgą laiką dirbo laikraščio redaktoriumi Kalkutoje ir Delyje. Vyriausybės nariu jis tapo 2016 metų liepą. M. J. Akbaras pirmadienį paprašė teismo iškelti baudžiamąją bylą pirmąjai jį priekabiavimu apkaltinusiai moteriai - žurnalistei Priyai Ramani. Dar 20 moterų pasirašė pareiškimą teismui, siūlydamosi liudyti prieš šį pareigūną. Pastarosiomis savaitėmis Indijoje daug aktorių ir rašytojų moterų socialiniuose tinkluose paskelbė pareiškimų apie lytinį priekabiavimą ir prievartą, esą vykdytą jų viršininkų ir bendradarbių.

