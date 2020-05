Indiją kepina karščio banga

Prognozuojama, kad karščiai Šiaurės Indiją alins dar kelias dienas, antradienį vakare paskelbė Meteorologijos departamentas. Jis nurodė, kad kai kuriose „atskirose vietose susidarys sunkios karščio bangos sąlygos“.

Kylant pasaulio temperatūrai, karščio bangos tampa nuolatine grėsme Indijoje, ypač gegužės ir birželio mėnesiais. Pernai dėl karščių mirė dešimtys žmonių.

Meteorologai pranešė, kad antradienį Čūru šiaurinėje Radžasthano valstijoje užregistruotas 50 Celsijaus laipsnių rekordas, o kai kur Pandžabe, Harijanoje ir Utar Pradeše termometrų stulpeliai buvo priartėję prie 50 laipsnių ribos.

Kai kuriose sostinės Naujojo Delio dalyse užregistruota karčiausia per 18 metų gegužės diena: oras buvo įkaitęs iki 47,6 Celsijaus laipsnio.

Šiemet apie žmonės, mirusius dėl karščių, kol kas nepranešta, bet pernai vyriausybė paskelbė, kad nuo 2015-ųjų karščiai pražudė 3,5 tūkst. žmonių. Pastaraisiais metais aukų būdavo mažiau.

1,3 mlrd. gyventojų turinčiai šaliai labai trūksta vandens, jau nekalbant apie oro kondicionavimą.

Tekančio vandens neturi dešimtys milijonų Indijos žmonių. Kai kur Delyje ir kitose šalies vietose nuolat kyla muštynės prie vandenį gyventojams atvežusių autocisternų. Pernai tarptautinės žiniasklaidos pranešimuose mirgėjo Čenajaus pavadinimas: šiame pietiniame Indijos mieste buvo visiškai išsibaigęs vanduo.

Dabartinė karščio banga didina šalies, kovojančios su naujojo koronaviruso plitimu, problemas.

Šiuo metu Indija pagal užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičių yra dešimtoje vietoje pasaulyje. Trečiadienį užsikrėtimo atvejų skaičius šalyje viršijo 150 tūkst.; kone 4,5 tūkst. šių atvejų baigėsi mirtimi.

Praėjusią savaitę per cikloną „Amphan“, kuris Rytų Indijoje ir Bangladeše griovė kaimus ir ūkius, žuvo per 100 žmonių, o milijonai gyventojų liko be elektros.

Tuo metu didžiuliai dykuminių skėrių spiečiai sunaikino beveik 50 tūkst. ha pasėlių Indijos vakarinėje ir centrinėje dalyse, o artimiausiomis dienomis gali pasiekti Delį.

Šalies šiaurės rytuose esančios Asamo ir Meghalajos valstijos šiuo metu išgyvena potvynius, o artimiausiomis dienomis prognozuojamos tolesnės liūtys.