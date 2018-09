Sprendimas įsigyti penkis S-400 kompleksus buvo priimtas per saugumo kabineto posėdį, kuriam pirmininkavo premjeras Narendra Modi. Indijos vyriausybė šio sprendimo oficialiai dar nepaskelbė. Indų žiniasklaida nurodė, kad kontraktas dėl S-400 gali būti pasirašytas per Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą Indijoje spalio 4–5 dienomis. Taip pat nurodoma, kad Indija šį sprendimą priėmė nepaisydama JAV finansinių sankcijų grėsmės. Praeitą savaitę Vašingtonas paskelbė sankcijas Kinijai už sandorį su Rusija dėl tų pačių sistemų pirkimo.

