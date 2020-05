Su tu susijęs traukinių eismo sustabdymas sukėlė didelių problemų milijonams sezoninių darbininkų, norėjusių grįžti namo. Daug žmonių žuvo eismo įvykiuose ar mirė nuo išsekimo ilgus atstumus keliaudami pėsčiomis.

Indijoje, oficialiais duomenimis, patvirtinta 91 000 infekcijos atvejų, daugiau kaip 2 800 žmonių mirė. Kai kurie ekspertai kritikuoja, kad Indijoje, kuri antra daugiausiai gyventojų turtinti pasaulio šalis, atliekama per mažai testų. Be to, tvyro didelis susirūpinimas, kad palyginti prastos būklės Indijos sveikatos sistema greitai patirtų perkrovą, jei virusas staiga išplistų.