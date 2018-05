Šis incidentas įvyko Noblesvilio Vakarų pagrindinėje mokykloje, esančioje valstijos sostinės Indianapolio priemiestyje, apie 9 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, per spaudos konferenciją sakė policijos viršininkas Kevinas Jowittas. Tyrėjų manymu, įtariamas šaulys – moksleivis – veikė vienas. Vis dėlto daugiau detalių apie incidentą, įskaitant įtariamojo ir nukentėjusiųjų tapatybes, neskelbiama. Indianos universitetinės ligoninės atstovė Danielle Sirilla sakė, kad sužeistieji, mokytojas ir moksleivis, buvo nuvežti į Indianapolio ligonines. Ji teigė nežinanti, kokios jie yra būklės.

„Jų šeimos buvo informuotos. Įtariamasis sulaikytas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė vietos policijos atstovas Johnas Perrine'as. Noblesvilio mokyklos mokiniai buvo nuvežti į kitą netoliese esančią mokyklą, iš kur juos pasiėmė tėvai. Aštuntokas Chrisas Navarro sakė buvęs klasėje, kai išgirdo 16 šūvių prieš pat nuskambant skambučiui. „Įsijungė garsiakalbis, ir buvo pasakyta, kad esame užrakinti, (į klasę) atbėgo žmonių, ir mes nuėjome į klasės galą. Aš su dar trimis žmonėmis nuėjau į tokį mažą kambariuką gale“, – sakė moksleivis, ramiai stovėjęs šalia jo pasiimti atvykusių tėvų. Erica Higgins, viena iš sunerimusių motinų, atskubėjusių pasiimti savo vaikų, televizijai WTHR sakė sužinojusi apie šaudymą sūnaus mokykloje iš vienos jai paskambinusios giminaitės. „Tiesiog noriu apkabinti savo berniuką“, – sakė ji. E. Higgins sakė, kad jos sūnų šis incidentas sukrėtė, tačiau jis teigė beveik nieko apie jį nežinąs. Indianos gubernatorius Ericas Holcombas, penktadienį paskelbė pranešimą, kuriame sakė, kad jis ir kiti valstijos lyderiai gauna informacijos apie situaciją Noblesvilyje, bei nurodė kad 100 valstijos policininkų padės vietos teisėsaugos pareigūnams. „Mūsų mintys yra su visais, kuriuos paveikė ši siaubinga situacija“, – sakė gubernatorius. Maždaug 50 tūkst. gyventojų turintis Noblesvilis yra apie 32 km į šiaurės rytus nutolęs nuo Indianapolio. Mokykloje, kurioje įvyko incidentas, mokosi apie 1,3 tūkst. 6-8 klasių moksleivių. Nuo kito penktadienio šioje mokykloje turėjo prasidėti vasaros atostogos. Šaudymas Indianoje buvo dar vienas iš daugybės panašių incidentų JAV mokymosi įstaigose, kur ginkluotas smurtas tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Gegužės 18-ąją Teksaso Santa Fė vidurinėje mokykloje per vieno moksleivio surengtas šaudynes žuvo 10 žmonių, o dar tiek pat buvo sužeisti. Anksčiau šiemet vienoje Floridos vidurinėje mokykloje buvo nušauti 14 mokinių ir trys pedagogai. Po šių žudynių išgyvenusieji pradėjo kampaniją prieš tokį smurtą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.