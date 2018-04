JAV žiniasklaida skelbia, kad užpuolimą įvykdė moteris.

San Bruno policijos departamento vadas Edas Barberini žiniasklaidai sakė, kad moteris, kuri kaip manoma ir buvo užpuolikė, rasta negyva pastato viduje su šautine žaizda. Manoma, kad ginklą į save nukreipė ji pati.

Policija ir greitosios pagalbos darbuotojai išskubėjo į įvykio vietą. CNN duomenimis, greitosios pagalbos ekipažai į ligoninę išgabeno tris sužeistuosius, tačiau duomenų apie jų būklę kol kas nėra. Ketvirtam žmogui lūžo čiurna arba buvo patempti raiščiai.

Pasigirdus šūviams bendrovės būstinėje kilo panika, žmonės ėmė bėgti lauk, savo „Twitter" paskyroje paskelbė bendrovės darbuotojas Toddas Shermanas.

Televizijos parodė reportažų, kuriuose buvo matomi iš pastato einantys žmonės, iškėlę rankas, kad policijos pareigūnai galėtų juos apieškoti.

Į daugybę iškvietimų reaguojantys policininkai matė iš pastato bėgančius darbuotojus ir prie jo rado vieną žmogų, iš pažiūros pašautą į koją, sakė policija.

Tyrėjai tebesiaiškina išpuolio motyvus, bet esama ženklų, kad išpuolį galbūt nulėmė asmeniniai nesutarimai.

Kalifornijos naujienų kanalai antradienį vakare pranešė, kad numanoma šaulė tikriausiai buvo turinio apie veganišką gyvenimo būdą kūrėja, savo asmeniniame tinklalapyje liejusi pyktį ant „YouTube“, nes esą jos vaizdo įrašai buvo cenzūruojami.

„Realiame pasaulyje žodžio laisvės nėra, ir jūs būsit užgniaužiamas už tiesos, kurios nepalaiko sistema, sakymą, – dienraštis „San Francisco Chronicle“ citavo neva šios moters paskelbtą žinutę. – Nei „YouTube“, nei jokiame kitame vaizdo dalijimosi tinklalapyje nėra lygių augimo galimybių.“

„Žinau, kad daugelis jūsų dabar sukrėsti“, – „Google“ generalinis direktorius Sundaras Pichai pranešime darbuotojams, bendrovės išplatintame per „Twitter“.

Policininkai norėjo įsitikinti, kad nė vienas pastatą paliekantis asmuo nebūtų ginkluotas.

Kitas liudininkas dalinosi vaizdais, kaip iš būstinės pastato išvedami darbuotojai.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm

— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

San Bruno miestas įsikūręs apie 20 kilometrų į pietus nuo San Fransisko šiaurės Kalifornijoje. „Youtube“ būstinėje dirba apie 1700 darbuotojų.

Anot CBS kanalo padalinio San Fransiske, policija patvirtino apie šaulį „YouTube“ būstinėje San Bruno vietovėje antradienio pavakarę. Anot pranešimų, šaudymas įvyko lauko kavinėje, kuri įsikūrusi pirmame pastato aukšte. Žmonės šalia įvykio vietos pranešė girdėję šūvius, pareigūnų veiksmus ir įvykio vietos izoliavimo procedūras.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

„KPIX 5“ reporterė Andria Borba pranešė apie bent du įvykio vietoje pasirodžiusius nacionalinio saugumo pareigūnus. Kaip spręsta iš radijo ryšiu fiksuotų policijos pareigūnų pokalbių, buvo nukentėjusių žmonių, kurie nugabenti į vietos ligonines.

Vienas liudininkas CNN pasakojo iš pradžių išgirdęs keletą šūvių. Po kiek laiko pasigirdo apie dešimties šūvių salvė. Jis buvo greito maisto užkandinėje kitapus gatvės, prieš bendrovės pastatą.

Anksčiau pastate dirbantis Vadimas Lavrusikas, kurio „LinkedIn“ profilyje nurodyta, kad jis dirba „YouTube“ savo paskyroje „Twitter“ tinkle parašė, jog kiek po 13 val. vietos laiku (23 val. Lietuvos laiku) jis girdėjo šūvius ir matė bėgančius prie jo stalo žmones. Iškart po to jis užsibarikadavo savo kabinete su kolegomis.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw— Daniel Sinclair 💤 (@_DanielSinclair) April 3, 2018

Vienas liudytojas, dirbęs šalia veikusiame greito maisto restorane suteikė pagalbą iš pastato išvestai moteriai su šautine žaizda kojoje.

Karštligiškas bėgimas

Darbuotojai pasakojo apie sumaištį, kilusią jiems sprunkant iš „YouTube“ būstinės netoli San Fransisko. Vienas sakė matęs ant grindų kraujo.

Šaudymas įvyko apie vidurdienį, kai daugelis darbuotojų pietavo.

„Sėdėjome susirinkime ir išgirdom bėgančius žmones – grindys drebėjo. Pirmiausiai pagalvojom, kad vyksta žemės drebėjimas“, – savo tviterio žinutėje rašo Toddas Shermanas.

Jis sakė, kad nuskubėjo prie išėjimo ir išgirdo, kaip „kažkas pasakė, kad yra ginkluotas žmogus“.

„Tuomet kiekvienas naujas žmogus, kurį pamatydavau, atrodė kaip potencialus šaulys, – rašė T. Shermanas. – Pažvelgiau žemyn ir pamačiau kraujo, prilašėjusio ant grindų ir laiptų. Apsižvalgėm, ar niekas negresia, ir patraukėm laiptais žemyn bei išėjom per pagrindinį išėjimą.“

Vienas darbuotojas sakė išgirdęs įsijungusį priešgaisrinės signalizacijos signalą, todėl žmonės stengėsi dar skubiau palikti pastatą, juolab pasklidus žiniai apie šaudymą.

Įvykio liudininkai sakė matę policijos sraigtasparnius ir policijos specialiųjų pajėgų grupes.

Baltieji rūmai nurodė, kad prezidentas Donaldas Trumpas buvo informuotas ir kad jo administracija stebi padėtį San Brune.

Vėliau D. Trumpas paskelbė „Twitter“ žinutę: „Mūsų mintys ir maldos su visais susijusiais. Dėkoju mūsų fenomenaliems teisėsaugos pareigūnams ir gelbėtojams, šiuo metu esantiems įvykio vietoje.“

„YouTube“ būstinė yra maždaug už 50 km nuo pagrindinio „Google“ komplekso Mauntin Vju mieste.

Šis incidentas, įvykęs po virtinės pražūtingų šaudymų mokyklose ir kitur, įvyko Jungtinėse Valstijose verdant karštiems debatams dėl šaunamųjų ginklų kontrolės priemonių.

Manoma, kad apie 1,5 mln. žmonių kovo 24-ąją dalyvavo demonstracijose, per kurias buvo raginama griežtinti šaunamųjų ginklų priežiūrą. Šie reikalavimai suintensyvėjo po šaudymo, vasario 14-ąją įvykusio vienoje mokykloje Parklando mieste, Floridos valstijoje.

Demonstracijų „Žygis už mūsų gyvybes“ (March for Our Lives) pasiuntė solidarumo žinutę „YouTube“ darbuotojams, paveiktiems naujausio incidento: „Mūsų širdys su jumis, @YouTube.“