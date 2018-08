„Šiandien 7 val. 37 min. (vietos, 9 val. 37 min. Lietuvos laiku) automobilis rėžėsi į parlamento pastato užtvaras“, – sakoma policijos pranešime.

„Automobilį vairavęs vyras buvo sulaikytas pareigūnų įvykio vietoje, – pridūrė policija. – Buvo sužeista keletas pėsčiųjų.“

Pranešama, kad liudininkai pasakoja išgirdę garsų trenksmą, kai sidabro spalvos automobilis atsitrenkė į Vestminsterio apsaugos barjerus. Incidentas įvyko maždaug 7.30 val. vietos laiku.

Skelbiama, kad automobilį iš karto apsupo kelios dešimtys ginkluotų pareigūnų. Užfiksuota, kaip iš automobilio išvelkamas juodai apsirengęs vyras.

„Skynews“ pranešė, kad per incidentą sužeisti keli pėstieji.

Skotland Jardas skelbia, kad šiuo metu incidentas vertinamas kaip sudėtingas eismo įvykis, vairuotojas sulaikytas įvykio vietoje.

Ryte parlamento pastatas buvo aptvertas, ten dirba gausios policijos pajėgos.

Naujienų portalo „Euronews“ žurnalistas Vincentas McAviney per „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip virtinė policijos automobilių įjungomis sirenomis atvažiuoja į įvykio vietą prie Vestminsterio rūmų, o iš jų iššokę ginkluoti pareigūnai sulaiko sudaužytoje sidabro spalvos mašinoje buvusį įtariamąjį ir, uždėję antrankius, išsiveda.

Eismas aplinkinėse gatvėse buvo uždarytas, o policija pridūrė vykdanti kovos su terorizmu operaciją.

Įvykio vietoje dirba dešimtys teisėsaugos pareigūnų.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament - one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN

— Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) August 14, 2018

Parliament Square closed by police with dozens of emergency vehicles... officers say it's because of a serious car crash pic.twitter.com/MxFBuGWlGC

— John Stevens (@johnestevens) August 14, 2018

Incident in central #London. Streets around #Parliament_Square closed. Emergency services at the scene. pic.twitter.com/Y2aKkdanyY

— David Harries OBE (@DHFishguard) August 14, 2018

Liudininkų teigimu, iš pradžių pareigūnai elgėsi labai atsargiai, nes būta įtarimų, jog automobilyje gali būti sprogmuo. Liudininkas Jasonas Williamsas ITV laidai „Good Morning Britain“ sakė, kad incidentas buvo „labai labai baisus“ ir pridūrė, kad pats „jautė didelį nerimą“.

„Iš esmės, mačiau vyrą, vairuojantį automobilį. Jis rėžėsi į apsaugos barjerą. Buvo garsus trenksmas. Pirma mintis buvo: o ne, dar vienas teroristinis išpuolis. Taigi pasileidau bėgti, kartu su kitais žmonėmis.

Policija irgi nurodė atsitraukti. Tai buvo man iš paskos važiavęs automobilis. Veidų neįžiūrėjau. Mačiau tik tą vieną mašiną, atrodė, kad ji rėžėsi specialiai. Kiek nustebau, kad policija nepasirodė iš karto. Atrodė, kad elgiasi pernelyg atsargiai. Akivaizdžiai nerimavo, nes nenumanė, kas bus toliau.

Nežinau, ar jiems kas nors pranešė, kad ten gali būti sprogmuo. Dabar ten apie 200 pareigūnų. Per pusvalandį ten spėjo nutikti daug visko“, – pasakoja liudininkas.

Skelbiama, kad policija užtvėrė „Millbank“ ir „Victoria Tower Gardens“.

Įvykio vietoje sutelktos ugniagesių, greitosios pagalbos ir policijos pajėgos.

Socialiniame tinkle „Twitter“ Skotland Jardas teigia: „7.37 val šiandien prie Parlamento į apsaugos barjerą rėžėsi automobilis. Vairuotojas sulaikytas incidento vietoje. Sužeisti keli pėstieji. Įvykio vietoje dirba pareigūnai. Daugiau informacijos suteiksime vėliau“.

Another vehicle arrives at the scene outside Parliament - a Fire Brigade Command Unit truck pic.twitter.com/DRJbi0jdF1

— Aubrey Allegretti (@breeallegretti) August 14, 2018

Praeitais metais prie Vestminsterio rūmų buvo įvykdytas teroro išpuolis: 52 metų į islamą atsivertęs Britanijos pilietis Khalidas Masoodas nukreipė automobilį į pėsčiuosius ant tilto per Temzės upę, o vėliau mirtinai subadė prie parlamento budėjusį policininką.

Per šį išpuolį žuvo penki žmonės, dar apie 50 buvo sužeisti, o policija Kh. Masoodą nukovė.