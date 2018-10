„Tiriamos visos galimybės, neatmetame ir terorizmo (versijos)“, – per spaudos konferenciją sakė Kelno policijos viršininko pavaduotoja Miriam Brauns. Įtariamasis, kuris per policijos operaciją buvo sunkiai sužeistas, tvirtino esąs džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) narys, nurodė kitas policijos atstovas. Pirmiausia užpuolikas sviedė Molotovo kokteilį į restoraną „McDonalds“ ir sužeidė vieną paauglę. Tuomet šalia esančioje vaistinėje paėmė vieną moterį įkaite. Kai policija šturmavo tą patalpą, užpuolikas turėjo tikrą pistoletą arba jo imitaciją, nurodė pareigūnai. Pasak jų, tas vyras taip pat turėjo turistinių dujų kanistrų. Policija sakė dar nenustačiusi įtariamojo tapatybės. Manoma, kad tai – 55 metų imigrantas iš Sirijos. Jis šiuo metu yra operuojamas. Toje vaistinėje, kur vyko incidentas, buvo rasti siro asmens dokumentai, informavo pareigūnai.

