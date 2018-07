„Mums pasisekė ir mums buvo suteiktas mandatas“, – per tiesioginę transliaciją pareiškė I. Khanas. Nors balsai tebebuvo skaičiuojami, ketvirtadienį I. Khano šalininkai jau išėjo į gatves švęsti pergalės rinkimuose. Jo oponentai savo ruožtu tvirtino, kad į balsavimą kišosi šalies armija bandydama paveikti rinkėjų valią I. Khano partijos „Pakistan Tehreek-e-Insaf“ (PTI) naudai. Precedento neturintis delsimas paskelbti rinkimų rezultatus ir netikėtai PTI palankūs pirminiai rezultatai pakurstė būgštavimus dėl balsavimo legitimumo. Jau nuo vėlyvo trečiadienio PTI pergalę prognozavo vietos spauda ir televizija. Remiantis ketvirtadienį paskelbtais daliniais rezultatais, I. Khano partija pelnė mažiausiai 100 mandatų parlamento žemuosiuose rūmuose – Nacionalinėje Asamblėjoje. Kad partija turėtų teisę formuoti vyriausybę, jai reikia mažiausiai 137 vietų parlamente. Rinkimų pareigūnai kol kas nepatvirtino, kada turėtų būti paskelbti oficialūs vakarykščio balsavimo rezultatai. Remiantis kai kuriais pranešimais, anksčiausiai rezultatai gali būti skelbiami ketvirtadienio vakarą. Balsavimas vyko po audringos rinkimų kampanijos, o rinkimai faktiškai virto dvikova tarp PTI ir valdančiosios buvusio ministro pirmininko Nawazo Sharifo (Navazo Šarifo) partijos „Pakistano musulmonų lyga-Nawazas“ (PML-N). PML-N į rinkimus veda Shahbazas Sharifas – už korupciją nuteisto ir įkalinto buvusio premjero N. Sharifo brolis. I. Khano rinkimų kampanija paremta populistiniais pažadais sukurti „naująjį Pakistaną“, išrauti su šaknimis korupciją, užtikrinti švarią aplinką ir įtvirtinti „islamo gerovės“ valstybę. Tačiau buvusios kriketo žvaigždės kampaniją lydi kaltinimai, esą siekti pergalės jam padeda galingas šalies saugumo isteblišmentas, o žiniasklaida, aktyvistai ir ekspertai smerkia „tylųjį generolų valstybės perversmą“. Armija tokius kaltinimus atmeta ir tvirtina tiesiogiai nedalyvaujanti rinkimų procese. Anksčiau mergišiaus ir vakarėlių liūto etiketę turėjęs I. Khanas pastarosiomis savaitėmis daugelį nustebino savo pastangomis įsiteikti griežtojo kurso religinėms grupėms. Tai sukėlė nerimą, kad PTI pergalė rinkimuose galėtų padrąsinti islamo ekstremistus. PML-N savo ruožtu tvirtina tapusi numanomų armijos machinacijų taikiniu. Anot partijos, jos kandidatai patyrė didžiulį spaudimą, o pernai valdžios netekęs ir už korupciją nuteistas N. Sharifas likus kelioms dienoms iki balsavimo buvo pasiųstas už grotų, tokiu būdu pašalinant iš rinkimų kovos I. Khanui pavojingiausią varžovą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.