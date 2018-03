Briuselis ieško būdų, kaip kovoti su ekstremizmu internete, vis augant nerimui, kad tokios platformos kaip „YouTube“, „Facebook“ ir „Twitter“ naudojamos radikalizuoti ir verbuoti naujus narius į ekstremistines grupuotes, o ypač – į džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“. EK jau pritraukė į planą kovoti su ekstremizmu internete kelias JAV interneto milžines, tačiau perspėjo, kad jei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai nesuveiks, gali būti priimti atitinkami teisės aktai. „Nors kelios platformos, demonstruodamos, kad savireguliacija veikia, šalina daugiau neteisėto turinio nei kada nors anksčiau, mums vis dar reikia greičiau reaguoti į teroristinę propagandą ir kitą neteisėtą turinį“, – sakė už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas EK pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas. Šis turinys „tebėra rimta grėsmė mūsų piliečių saugumui ir pagrindinėms teisėms“, pridūrė buvęs Estijos premjeras. Pasak ES, savanoriškos interneto kompanijų pastangos davė rezultatų, tačiau „tebėra gerokai daugiau galimybių efektyviems veiksmams, ypač dėl svarbiausio klausimo – teroristinio turinio, kuris kelia rimtą pavojų saugumui“. EK rekomendacijoje teigiama, kad „teroristinis turinys“ turėtų būti pašalintas per valandą, gavus su juo susijusį kreipimąsi iš pareigūnų. Be to, interneto kompanijos turėtų pačios stebėti ir šalinti neteisėtą turinį iš savo platformų. Dokumente taip pat numatyta priemonių kovai su kenksmingu neteisėtu turiniu, kaip neapykantą kurstančios kalbos ir vaikų lytinio išnaudojimo vaizdai. Praėjusį mėnesį EK paskelbė, kad nuo 2016 metų gegužės, priėmus Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą, matoma nuolatinė pažanga šalinant neteisėtą turinį. Reaguodamos į pranešimus, pateiktus vertinime dalyvavusių nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų institucijų, IT bendrovės pašalino vidutiniškai 70 proc. neteisėto neapykantos kurstymo turinio. Šis rodiklis nuolat kyla: 2016 metais atlikto pirmojo vertinimo rezultatas buvo 28 proc., o antrojo vertinimo 2017 metais gegužę – 59 procentai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.