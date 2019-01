Pasak Orlando Parko policijos, per vėlai pirmadienį įvykusį incidentą „Orland Square Mall“ buvo pašautas vienas 19-metis, kuris paskui pabėgo ir pargriuvo prie drabužių parduotuvės. Jaunuolis vėliau mirė ligoninėje. Anot policijos viršininko pavaduotojo Josepho Mitchello, dar vienam praeiviui buvo sužeista koja. Jis buvo paguldytas į ligoninę. Pareigūnas pridūrė, kad vaizdo medžiagoje matyti, kaip užpuolikas bėga iš prekybos centro, tačiau neaišku, ar išėjęs jis įlipo į automobilį. J. Mitchellas pavadino šaudynes „pavieniu incidentu“ ir nurodė, kad, remiantis saugumo kamerų įrašu, abu vyriškiai buvo pažįstami, o nužudytasis buvo nušautas „tyčia“. Į incidentą maždaug už 30 km nuo Čikagos esančiame prekybos centre sureagavo kelių kaimyninių miestelių policijos departamentai, taip pat Federalinis tyrimų biuras ir Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų kontrolės biuras (ATF).

