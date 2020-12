Ilgiausiai pasaulyje trukusi COVID-19 sėkmės istorija baigėsi – virusas grįžo

Tai dar vienas priminimas, kad virusas lengvai pergudrauja net sėkmingiausias pastangas jį suvaldyti.

Oficialiai patvirtinta, kad vienas pacientas pačiame Taivane užsikrėtė COVID-19, teigia Taivano ligų kontrolės centro atstovai. Nors šalyje ir būta įvežtinių naujojo koronaviruso atvejų, paskutinis užsikrėtimas šalies viduje užfiksuotas balandžio 12 dieną.

Sveikatos apsaugos tarnybų duomenimis, 30–39 metų amžiaus moteriai COVID-19 liga diagnozuota po kontakto su „užsieniečiu pilotu“, dirbančiu Taivano oro linijų bendrovėje.

„Jai buvo atliktas testas, o šiandien patvirtinta, kad jis teigiamas“, – pranešime teigė Ligų kontrolės centras.

Tai, kad virusas vėl pradeda plisti Taivane, liūdna žinia šalies valdžiai, maniusiai, jog kova su paslaptingu virusu laimėta.

Taivane iš viso koronavirusu užsikrėtė tik 766 asmenys, septyni žmonės mirė. Spėjama, kad tokios sėkmės pavyko pasiekti laiku įvedus ribojimus ir pritaikius griežtą kontaktų sekimo strategiją.

Pasaulyje virusas nė neketino sustoti, o tai reiškė, kad Taivano valdžia negalėjo nė akimirkai atsipalaiduoti. Nuo to laiko, kai šalyje nustatytas paskutinis vietinis naujojo koronaviruso atvejis, į šalį iš užsienio grįžtantys tautiečiai įvežė daugiau nei 300 atvejų.

Tai, kad šalyje nebeliko viruso, tam tikra prasme reiškė, kad gyvenimas Taivane – saloje, esančioje maždaug už 130 kilometrų nuo pietrytinės Kinijos pakrantės, – daugiau ar mažiau sugrįžo į įprastas vėžes. Dėl to veiklos nenutraukė dauguma ugdymo įstaigų ir verslų, nors apsauginių kaukių dėvėjimas ir išliko privalomas.

Tai, kaip sėkmingai Taivanas suvaldė pirmąją naujojo koronaviruso bangą, leidžia daryti išvadą, kad šalies ekonomika patyrė sąlyginai nedidelę žalą, o ekspertai tvirtina, kad sala – viena iš nedaugelio vietų, kur šiemet fiksuojamas ne ūkio nuosmukis, o augimas.

Itin užkrečiamas naujasis koronavirusas su trenksmu grįžo į daugumą šalių, maniusių, kad puikiai suvaldė jo plitimą.

Nemažai valstybių, tokių kaip Japonija ir Pietų Korėja, pademonstravusios pirminę sėkmę kovojant su virusu, šiuo metu susiduria su precedento neturinčiomis sveikatos priežiūros sistemos problemomis.

Tailandas (pirmoji valstybė, pranešusi apie COVID-19 atvejį už Kinijos ribų) ir Naujoji Zelandija be naujų vietinių koronaviruso atvejų išgyveno po šimtą ramybės dienų.

Ekspertai sako, kad įveikti virusą Taivanui labai padėjo sprendimas uždaryti sienas ir griežta kelionių kontrolė.

Tarp kitų veiksnių galima paminėti nuodugnų kontaktų sekimą, technologijomis grįstą karantiną ir privalomą apsauginių kaukių dėvėjimą.

Be to, seniau su SARS turėta skaudi patirtis veiksmingai drausmino ir pačius žmones elgtis atsakingai.

„Taivanas yra vienintelė didžioji valstybė, kuriai kol kas pavyko veiksmingai suvaldyti COVID plitimą“, – spalio pabaigoje kalbėjo Australijos valstybinio universiteto medicinos mokyklos profesorius, infekcinių ligų gydytojas Peteris Collignonas.

Anot jo, „Taivanas galimai pademonstravo geriausią rezultatą visame pasaulyje“, o šitai dar įspūdingiau turint omenyje, kad tai – maždaug Australijos populiacijos dydžio ekonomika, kur žmonės gyvena gana susigrūdę ir daugiausia butuose.

Sprendimas kaupti ir vėliau centralizuotai dalyti apsaugines veido kaukes atliko labai svarbų vaidmenį Taivano sėkmės istorijoje. Vos tik prasidėjo pandemija, valdžia į vieną vietą surinko visas šalyje pagamintas apsaugines veido kaukes, uždraudė jas eksportuoti.

Per keturis mėnesius bendrovės padidino jų gamybos apimtis nuo 2 mln. iki 20 mln. vienetų per dieną, taigi salos žmonės galėjo be problemų reguliariai kaukes keisti ir rūpintis savo bei aplinkinių saugumu.

Skaudžios paskutinės epidemijos pamokos labai padėjo Taivanui tvarkantis su šia krize. Po SARS patirties 2003 metais, kai susirgo šimtai ir mažiausiai 73 žmonės mirė (Taivanas buvo trečia pagal sergančiųjų skaičių šalis pasaulyje), šalyje imtas steigti skubaus reagavimo kontroliuojant infekcines ligas tinklas.

Vėliau Taivanui teko atlaikyti paukščių gripą ir gripą H1N1. Taigi, salos gyventojų nereikia primygtinai raginti plauti rankų ir dėvėti apsaugines veido kaukes.