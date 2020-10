Ilgiausią karantiną pasaulyje ištvėręs miestas vaduojasi iš antros koronaviruso bangos, bet problemos nesibaigia

Valstijos premjeras Danielis Andrewsas sekmadienį pranešė apie švelninamus „likti namuose“ nurodymus, tačiau nemažai bendrovių lieka uždarytos iki lapkričio, siekiant užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui visuomenėje.

Anot Australijos pramonės grupės „Australian Industry Group“, darbdavių organizacijos, atstovaujančios tūkstančiams verslovių, Viktorijos valstijos strateginis kelias į atsigavimą – „labirintas, kurį dabar mėginama išnarplioti į ilgą ir vingiuojantį kelią“; tuo tarpu Australijos verslo taryba (Business Council of Australia) pareiškė, kad vilkinimas yra neatleistinas.

„Ribojimams Viktorijoje liekant galioti, sulig kiekviena diena sukontroliuoti antrąją bangą valstijoje tampa vis sunkiau ir brangiau, – pareiškė premjeras Scottas Morrisonas, primindamas, kad per karantiną vidutiniškai per dieną buvo prarandama po 1 000 darbo vietų.

Penkiems milijonams valstijos sostinės Melburno gyventojų, kurie daugiau nei šimtą dieną gyveno karantino sąlygomis, dabar leidžiama keliauti 25 kilometrų spinduliu nuo savo namų, be to, atsisakyta dviejų valandų per dieną mankštinimosi lauke ribojimo.

„Likti namie“ nurodymas bus visiškai atšauktas nuo lapkričio 1 dienos, o mažmeninės prekybos ir viešbučių bei svetingumo sektoriai didžiąja dalimi vėl atsivers. Ribojimų švelninimas gali būti ir paankstintas, jeigu atvejų skaičius ir toliau kris.

„Tokie karantinai sukelia daug nepatogumų, žalos ir nuostolių, tačiau strategija veikia“, – sekmadienį žurnalistams kalbėjo Australijos premjeras S. Morrisonas.

„Kai kitos pasaulio dalys ruošiasi žiemai su varginančiais karantinais bei suvaržymais“, Viktorija dabar gali „tiesti kelią į COVID epochos 2021-uosius“, sakė premjeras.

Valstijos atsakas į pandemiją pademonstravo griežtos kontrolės veiksmingumą, tuo metu, kai Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir daugelis Europos valstybių svarsto, kokią politinę reakciją į antrąją bangą pasirinkti.

Naujų atvejų skaičius valstijoje smarkiai sumažėjo nuo rugpjūčio 4 dieną pasiekto paros piko – 687, infekcijos plitimas sulėtėjo iki minimumo.

Tačiau Viktorijos valstijos premjeras D. Andrewsas nuolat sulaukia kritikos dėl griežto karantino įvedimo, kuris, anot kritikų, kelia pavojų žmonių psichinei sveikatai ir stabdo nacionalinės ekonomikos vystymąsi.

Viktorijai tenka apie ketvirtadalį bendrojo šalies vidaus produkto (BVP), ir įvesti suvaržymai pagilino recesiją – pirmąją recesiją Australijoje per beveik trisdešimt metų.

Valstija sekmadienį pranešė apie du naujus koronaviruso atvejus ir neregistravo nė vienos mirties, vidutinis keturiolikos atvejų per parą atvejų skaičius sumažėjo iki aštuonių, 15-os užkrato atvejų šaltinis – nežinomas.

Viktorija visomis išgalėmis stengiasi sumažinti nepastovų atvejų vidurkį ir neaiškių atvejų skaičių iki mažiau nei penkių.

D. Andrewsas pažymėjo, kad rugpjūtį COVID-19 atvejų per parą statistika jo valstijoje ir Jungtinėje Karalystėje buvo lygintina.

„Šiandien, kai Viktorija skelbia apie du naujus atvejus, Jungtinėje Karalystėje jų fiksuojama 16 171, – sakė jis. – O mums ruošiantis ir toliau švelninti apribojimus, jie yra priversti juos griežtinti.“

Visame Melburne verslą atnaujinti gali teniso kortai, golfo aikštynai ir skeitparkai, lauke vykstančiuose gyvenamosios paskirties nuosavybės aukcionuose gali dalyvauti iki dešimties žmonių – svarbi paspirtis būsto rinkai. Lauke gali būriuotis iki dešimties žmonių iš dviejų skirtingų namų ūkių.

Nuo lapkričio 1 dienos atsivers ir iki šiol veiklą nutraukusios mažmeninės prekybos parduotuvės, restoranai, kavinės, alaus barai, paslaugų teikimą atnaujins grožio salonai.

Regioninėje Viktorijoje, kur užsikrėtimo atvejų skaičiai daug mažesni, daugelis suvaržymų jau yra sušvelninti, alaus barai ir restoranai gali įsileisti daugiau lankytojų.

Australija yra viena iš lyderių, sėkmingai kontroliuojančių viruso plitimą visuomenėje.

Viktorijos sostinės gyventojai buvo įkalinti savo namuose daugiau nei 100 dienų.

News.com.au kalbinti ekspertai mano, kad Melburnas įeis į istoriją kaip vienas iš keleto pasaulio miestų, sėkmingai suvaldžiusių antrąją koronaviruso bangą ir sumažinusių naujų paros atvejų skaičių iki nulio.

Viena gerbiamiausių šalies epidemiologių dr. Catherine Bennett, dirbanti Deakino universitete, nurodė, kad Melburno gyventojų žygdarbis yra tarptautinės svarbos.

„Melburną galima palyginti nebent su Singapūru, – pareiškė ji. – Tai vienintelis kitas miestas, sėkmingai pažabojęs antrąją bangą. Jie uždraudė mažmeninę prekybą ir kitą veiklą. Tiesa, kai kuriuos apribojimus Singapūras pradėjo švelninti anksčiau.“

Prof. C. Bennet anksčiau tvirtino, kad Viktorijos valstija ėmėsi „itin ryžtingų veiksmų“, planuodama, kaip užbaigs karantiną, „nors galbūt būtų užtekę ir paprastesnių“.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) išsakė nuomonę, kad visuotinis karantinas yra „stačiokiška ir grubi priemonė“, o ne pageidautinas reagavimo į COVID-19 protrūkius būdas.

„Melburniečiai turėtų nepaprastai didžiuotis savo pasiekimu. Ateityje, apžvelgę atliktus veiksmus, galėsime tiksliau pasakyti, kas pasiteisino, o ką reikėtų tobulinti“, – news.com.au teigė prof. C. Bennett.

Užtat dabar moteris yra įsitikinusi, kad Melburno gyventojai ištvėrė ilgiausią COVID-19 karantiną pasaulyje.

„Kalbant apie nepertraukiamus karantinus, ko gero, Melburno atvejis pretenduoja į šį nemalonų titulą, – sakė ji. – Iš pradžių buvo sunku prognozuoti, kuo viskas baigsis. Manau, jog iš žmonių buvo pareikalauta labai daug, bet gyventojai daugiausia pritarė tokiam planui ir išliko kantrūs.“

Pirmasis visuotinis karantinas šalyje, trukęs maždaug nuo kovo iki gegužės, buvo vienas iš sėkmingiausių pasaulyje, sumažinęs atvejų skaičių iki vos kelių per parą.

Tačiau dėl saugumo spragų karantinuojamuose viešbučiuose, skirtuose grįžtantiems keliautojams, ir dėl netinkamo svarbios informacijos perdavimo migrantų bendruomenėms virusas į Viktorijos valstiją grįžo su trenksmu.

Didžioji šalies dalis užkirto kelią viruso plitimui visuomenėje, nes tokios valstijos kaip Kvynslandas, Vakarų Australija ir Tasmanija riboja žmonių patekimą į valstijas iš karštų viruso židinių.

Tarptautinė siena išlieka uždaryta nerezidentams, išimtis taikoma tik ribotam kelionių „burbului“ su Naująja Zelandija, o asmenys, grįžtantys iš užsienio, privalo keturiolika dienų karantinuotis viešbučiuose ar kitose vyriausybės žinioje esančiose įstaigose.