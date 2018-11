Jordanas Karemas yra prezidento pagrindinis asmeninis padėjėjas, nuo kovo atsakingas už Ovaliojo kabineto veiklą. Jis perėmė pareigas, kurias anksčiau ėjo ilgalaikiai D. Trumpo patarėjai Johnas McEntee ir Keithas Schilleris. J. Karemas buvo vienas pirmųjų prie D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijos prisijungusių darbuotojų ir šiuo metu yra vienas paskutinių ilgalaikių jo šalininkų, dirbančių prezidento rezidencijos Vakarų sparne. Žinia apie J. Karemo sprendimą išeiti iš darbo buvo paskelbta analitikams prognozuojant, kad po lapkritį įvykusių kadencijos vidurio rinkimų iš savo pareigų pasitrauks ir daug kitų jo kolegų. D. Trumpo vadovaujami Baltieji rūmai pasiekia vis naujus rekordus, kalbant apie administracijos darbuotojų kaitą. Savo pareiškime D. Trumpas padėkojo J. Karemui už „ištikimybę ir atsidavimą“ ir pridūrė: „Žinau, kad jis ateityje padarys daug puikių dalykų.“

