Jis priešinosi, vis garsiau reiškiamiems, raginimams atsistatydinti, nors šalies kariškiai prieš savaitę įvedė jam namų areštą. Dauguma žemyno gyventojų neprisimena kito, šios kažkada turtingos, valstybės lyderio – tik 93-ejų R. Mugabę, buvusį seniausią valstybės vadovą pasaulyje. Žemiau apžvelgti daugiau nei trys jo valdymo dešimtmečiai: 1980 m.: po nepriklausomybės rinkimų R. Mugabė paskiriamas premjeru. 1982 m.: Matabelelande pradėti kariniai veiksmai prieš tariamą sukilimą, vyriausybė apkaltinama nužudžius tūkstančius civilių. 1987 m.: R. Mugabė pakeičia konstituciją ir tampa prezidentu. 1994 m.: R. Mugabei suteiktas Britanijos garbės riterio titulas. 2000 m.: prasideda baltiesiems priklausančių ūkių žemės grobimas, atkirstos iš Vakarų siunčiamos aukos. 2005 m.: JAV Zimbabvę pavadino „atskirta tironijos sala“. 2008 m.: R. Mugabė ir opozicijos kandidatas Morganas Tsvangiray (Morganas Tsvangirajis) sutaria dalintis valdžia po dviprasmiškai vertinamų rinkimų. Britanijos karalienė Elizabeth (Elzbieta) II panaikina R. Mugabės garbės riterio titulą. 2011 m.: Premjeras M. Tsvangiray valdžios pasidalinimą pavadina žlugusiu, šalyje vyksta susirėmimai. 2013 m.: R. Mugabė laimi septintą kadenciją, opozicija jį kaltina suklastojus rinkimus. 2016 m.: Įsteigta socialinių tinklų kampanija #ThisFlag. Nepriklausomybės karo veteranai nusisuka nuo R. Mugabės ir vadina jį diktatoriumi. 2017 m.: R. Mugabė pradeda 2018 metų rinkimų kampaniją. Lapkričio 6 d.: R. Mugabė atleidžia šalies viceprezidentą Emmersoną Mnangagwą (Emersoną Mnangagvą), spėjama, kad šį postą jis nori atiduoti pirmajai poniai Grace Mugabei (Greis Mugabė). Lapkričio 15 d.: Zimbabvės armija paskelbia, kad sulaikė R. Mugabę ir jo žmoną, atrodo, kad armija perima šalies valdymą. Lapkričio 18 d. Dešimtys tūkstančių Zimbabvės gyventojų surengia eisena prieš R. Mugabę. Lapkričio 19 d. Valdančiosios partijos centrinis komitetas R. Mugabės pareikalauja atsistatydinti iš prezidento pareigų iki pirmadienio vidurdienio arba bus pradėtas apkaltos procesas. R. Mugabė kreipiasi į šalį, bet atsisako pasitraukti. Lapkričio 21 d. R. Mugabė atsistatydina, parlamentui pradėjus apkaltos procesą.

