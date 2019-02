Iki „skyrybų“ lieka 46 dienos, ir Britanijos verslo konfederacija sako, kad šalis įžengė į pavojaus zoną. Bet aiškumo nedaugėja, o premjerė šiąnakt atmetė ir opozicinių leiboristų sąlygas jos susitarimui paremti. Ji prašys daugiau laiko: poryt parlamente naujo plano nepateiks ir sieks dar vienų debatų po dviejų savaičių.

Stephenas Barclay’us – jau trečias „Brexit“ derybininkas. Du ankstesni pasitraukė, nes premjerė Theresa May jiems atrodė per minkšta. Ji neslėpė, kad S. Barclay’ui palieka techninį darbą, o politines derybas perima pati. Todėl nedaug kas tikisi pažangos iš jo vizito pas Europos Sąjungos derybininką.

„Jau matėme, kad Europos Sąjunga juda, ji sako, kad pasirengusi grįžti prie stalo ir aptarti galimybes. Tikiu, kad Theresa May tą susitarimą pasiekti gali“, – „Sky News“ eteryje kalbėjo Jungtinės Karalystės iždo sekretorė Liz Truss

Bet naujų siūlymų Th. May vis nepateikia. Savo pačios pasiūlytą, pačios suderėtą ir pačios reklamuotą kaip geriausią ir vienintelį planą ji pati sausį paprašė parlamentarų atmesti. Pažadėjo išsiderėti geresnį susitarimą, bet praėjo beveik mėnuo, ir vis dar neaišku, kokio norėtų.

„Jau atsidūrėme „Brexito“ pavojaus zonoje, – „Sky News“ sakė Britanijos pramonės konfederacijos generalinė direktorė Carolyn Fairbairn. – Lapkritį buvo susitarimo galimybė, bet dabar atrodo, kad ji menksta. Ant stalo – jokio susitarimo. Bendrovės turi rengti planus „Brexit“ be susitarimo, su visu skausmu, kurį jis atneš.“

Laikrodis tiksi. Naują planą pristatyti Th. May turėtų poryt, o ketvirtadienį parlamentarai jį aptartų. Bet debatai gresia virsti chaotišku parlamento mėginimu perimti iniciatyvą. Tad, anot ministrų, premjerė paprašys dar laiko – naują planą pateikti iki vasario 27. Opoziciniai leiboristai žada neleisti tiek laukti, nes įtaria, kad Th. May nori pergalę pasiekti laiko spaudimu: kai jo bus visai nelikę, ir parlamentui teks rinktis tarp išstojimo be susitarimo, ir to, kurį yra pasiūliusi premjerė.

O Airijos ministras pirmininkas Leo Varadkaras primena, kad „kovo 29-osios terminą nustatė Britanijos vyriausybė, nustatė Britanija, ir, jei pati panorės, gali jį atšaukti ar siekti pratęsti“.

Europos Sąjunga prarado viltį, kad Th. May suvaldys skilusius konservatorius. Viliasi, kad veikiau tarsis su opozicija. Leiboristai iškėlė penkias proeuropietiškas sąlygas, kad paremtų Th. May.

Kai ir šiaip baiminamasi dėl ilgiausių spūsčių prie keltų, transporto ministerija atšaukė gausių pašaipų sulaukusį susitarimą už 14 mln. svarų užtikrinti papildomus keltus į Belgiją. Su bendrove, kuri neturi nė vieno kelto ir dar kelis mėnesius neplanavo pradėti reisų.