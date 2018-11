Ministerija atlieka patikrinimus dešimtyje naujai įsigytų lėktuvų, priklausančių „Lion“ ir šalies oro vežėjų flagmanai „Garuda“. Tuo metu tarnybos analizuoja informaciją iš surasto skrydžio duomenų įrašymo įrenginio, galinčią paaiškinti, kodėl 189 žmones skraidinęs reiso JT-610 lėktuvas pirmadienį nukrito Javos jūroje. Kol kas paskelbta nedaug detalių, bet ministerija sakė iki šiol patikrinusi apie šešis orlaivius ir nustačiusi, kad viename netinkamai veikia pilotų kabinos ekranas, o kitame aptiktas stabilizavimo sistemos gedimas. Abu šie lėktuvai priklauso „Lion“ ir jiems abiems reikės pakeisti sugedusius komponentus, nurodė Susisiekimo ministerija. Aviacijos analitikas Dudi Sudibyo sakė, kad dėl ekrano gedimo sudužusiame orlaivyje galėjo būti klaidingai rodomas aukštis ir greitis. „Galbūt tai smulkūs defektai, bet juos reikia pašalinti, – pridūrė jis. – Kalbant apie lėktuvus, net jeigu yra vienintelis mažytis defektas, jis neturėtų skraidyti.“ Patikrinimas atliekamas tebesklandant klausimams, kodėl vos kelis mėnesius naudotas lėktuvas nukrito į jūrą praėjus 13 minučių po pakilimo. Laineris, turėjęs skristi iš Džakartos į Pankalpinango miestą, buvo vienas naujausių ir moderniausių komercinių keleivinių lėktuvų. Pigių skrydžių bendrovė „Lion Air“ pripažino, kad per ankstesnį skrydį lėktuve buvo iškilusi techninė problema. Tai kelia klausimų, kad šio modelio laineriams galbūt būdingas kažkoks specifinis defektas. Indonezijos nacionalinis transporto saugumo komitetas (NTSK) nurodė apklausiantis žmones, skridusius tuo lėktuvu ankstesnę dieną, prieš lemtingąjį reisą. Kai kurie pasakojo apie bauginančius skrydžio nesklandumus. Šiuos teiginius, regis pagrindžia skrydžių stebėjimo duomenys. Visiškai sunaikintas Anksčiau penktadienį nelaimės vietoje prie Indonezijos šiaurinių krantų iš jūros buvo iškelta krėslų, ratų ir kitų lėktuvo dalių. Paieškų komanda skuba surasti pagrindines lainerio korpuso liekanas. „Yra daug smulkių nuolaužų – lėktuvo ratų ir krėslų. Viskas visiškai sunaikinta, subyrėję į gabalus“, – sakė Indonezijos karinių jūrų pajėgų paieškų ir gelbėjimo padalinio vadas Isswarto. Narai dirba gana nedideliame 25–35 metrų gylyje, bet pastaruoju metu rasta mažiau kūnų dalių negu anksčiau šią savaitę, pridūrė jis. „Jos visur išsibarsčiusios, ir kai kurios galėjo būti nuneštos srovių“, – aiškino pareigūnas. Iš avarijos vietos dar neišgabenta dešimtys lavonmaišių su kūnų dalimis. Ketvirtadienį buvo rasta viena iš lėktuvo juodųjų dėžių, o šiuo metu tarnybos ieško antrosios. Duomenų įrašymo įrenginiai gali suteikti tyrėjams užuominų, kodėl sudužo laineris. Pasak aviacijos ekspertų, šie įrenginiai padeda nustatyti beveik 90 proc. katastrofų priežastis. Įrenginiai išsaugo duomenis apie lėktuvo skrydžio greitį, aukštį ir kryptį, taip pat įrašinėja pokalbius pilotų kabinoje. Tyrime taip pat dalyvauja lėktuvo gamintoja „Boeing“ ir JAV Nacionalinė transporto saugumo valdyba (NTSB). Paieškų ir gelbėjimo agentūra nurodė, kad darbai tikriausiai tęsis mažiausiai iki sekmadienio. Preliminarių tyrimo rezultatų laukiama šio mėnesio pabaigoje.

