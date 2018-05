Liaudies demokratijos partija (HDP) paskelbė S. Demirtasą savo kandidatu ir nurodė, kad jo kampanija prasidės penktadienio popietę rengiamais mitingais Stambule ir pagrindiniame kurdų mieste Dijarbakyre, nurodė partijos atstovai. Turkijoje birželio 24 dieną vyks prezidento ir parlamento rinkimai, kurie turės didelę reikšmę šiuolaikinės Turkijos istorijoje. Po rinkimų bus pereita prie naujos prezidentinės valstybės valdymo sistemos, kurioje bus panaikintas premjero postas, o prezidentui bus suteikta naujų vertikalaus valdymo įgaliojimų. Tokiai reformai buvo pritarta 2017 metų balandį įvykusiame referendume, tačiau kritikai baiminasi, kad pokyčiai suteiks prezidentui autoritarinius įgaliojimus.

