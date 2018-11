Makedonijos pareigūnai išdavė N. Gruevskio arešto orderį pirmadienį, kai jis neprisistatė į kalėjimą atlikti dvejų metų įkalinimo bausmės. „Dabar aš esu Budapešte, kur paprašiau Vengrijos valdžios politinio prieglobsčio“, – parašė 48 metų N. Gruevskis savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. „Per porą pastarųjų dienų sulaukiau virtinės grasinimų gyvybei“, – nurodė jis. Tuo metu Makedonijos vyriausybė pranešė, kad susisiekė su Budapeštu ir tikrina šią informaciją. „Įtariame, kad (Gruevskis) pabėgo“, – sakė vidaus reikalų ministras Oliveris Spasovski naujienų agentūrai AFP. Politinio persekiojimo auka save laikantis N. Gruevskis pridūrė, kad išliko „ištikimas Makedonijos reikalui“. „Aš nepasiduosiu“, – žadėjo jis savo paskyroje feisbuke. N. Gruevskis, vadovavęs Makedonijos vyriausybei 2006-2016 metais, gegužę buvo nuteistas už tai, kad asmeninėms reikmėms naudojosi vyriausybiniu prabangiu 600 tūkst. eurų kainuojančiu automobiliu „Mercedes“. Spalio mėnesį Skopjė teismas patvirtino šį žemesnės instancijos teismo nuosprendį. Konservatyviai partijai VMRO-DPMNE vadovavęs N. Gruevskis atsistatydino 2016 metais, kilus skandalui dėl masinio pokalbių pasiklausymo. N. Gruevskiui pateikti kaltinimai dar keturiose bylose. Jis kaltinamas korupcija, rinkimų pažeidimais, įsakymu panaudoti smurtą bei piktnaudžiavimu valdžia. Ši Balkanų valstybė šiuo metu išgyvena sunkų laikotarpį, naujai valdančiajai koalicijai siekiant pakeisti šalies pavadinimą ir taip išspręsti 27 metus besitęsiantį ginčą su kaimynine Graikija. Būdamas valdžioje N. Gruevskis laikėsi griežtos pozicijos ginče su Atėnais, teigiančiais, kad Makedonijos pavadinimas priklauso tik jos šiaurinei Makedonijos provincijai. Jis sostinėje Skopjėje pastatė milžinišką Aleksandro Makedoniečio, kurį abi šalys laiko savo didvyriu, statulą, o vyriausybės pastatų fasadus apipavidalino graikiškuoju stiliumi. Dėl šio ginčo Graikija jau beveik 30 metų blokuoja Skopjė stojimą į Europos Sąjungą ir NATO.

