Ieškant dingusių Pablo Escobaro milijonų – proveržis

Ieškodami narkotikų barono pinigų, agentai Dougas Lauxas ir Benas Smithas kalbėjosi su vietiniais, kurie kadaise dirbo minėtojo laivo krovikais. Tikėtasi iš jų gauti daugiau svarbios informacijos. Jie papasakojo, kad povandeninis laivas atplaukdavęs maždaug 1 valandą nakties.

Vos tik išvysdavo jį išnyrantį, apimdavo nerimas. Vyrai pasisiūlė CŽV agentus palydėti į vietą, kur išnirdavo povandeninis laivas.

Pablo Escobaras povandeninius laivus naudojo kontrabandos operacijoms, jie padėdavo veiksmingiau išvengti teisėsaugos pareigūnų.

Tokie povandeniniai laivai galėdavo gabenti iki 2 tūkst. kilogramų kokaino, jį nuplukdydavo į Puerto Riko vandenis, iš kur vėliau kateriais narkotikai pasiekdavo Majamį. Kai vienas iš vietinių nuvedė agentus į vietą, kur iškildavo laivas, CŽA ten pasiuntė narą, kuris turėjo išžvalgyti teritoriją.

Vaizdo įraše, pavadinimu „Diving For The Wreck of Escobar's Submarine“, kurį platformoje „YouTube“ paskelbė „Discovery UK“, matoma, kaip tyrėjai laivu vyksta į tą vietą.

Skelbiama, kad aptikti vietą padėjo audros išjudintas smėlis, atidengęs dugne dėmesio vertą radinį. Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip ekspertai magnetiniais signalais bando nustatyti, ar po vandeniu gali būti tai, ko jie ieško.

Pastebėję staigų rodmenų pokytį, CŽA komandos ekspertai, supratę, kad vanduo pernelyg drumstas įžiūrėti dugną, nusprendė pasiųsti narą.

Pasitelkę povandenines kameras, narai dugne aptiko daug metalinių objektų ir dėžę, tačiau turtų, kuriuos tikėjosi rasti, kol kas neaptiko.

Tiesa, į pinigus jie nepretenduoja – jeigu legendinis lobis bus rastas, jis bus perduotas Kolumbijos vadovybei, kur P. Escobaras savo metu ir užsidirbo pasakiškus turtus.

Kokaino karaliumi vadinto P. Escobaro kartelis XX amžiaus 9-ąjį dešimtmetį į Jungtines Valstijas įveždavo net 80 proc. viso juodojoje rinkoje tuo metu cirkuliavusio kokaino.

Savo karjeros viršūnėje P. Escobaras už narkotikų kontrabandą į Jungtines Valstijos per savaitę uždirbdavęs 320 mln. svarų.

Liūdnai pagarsėjęs narkotikų baronas savo milijonus sumaniai išslapstė, daugumos jų nerandama iki šiol.

Nusikaltėlį kartu su vienu iš buvusių bendrininkų 1993 metais Kolumbijoje nušovė kovos su narkotikais pareigūnai.

Buvę CŽA agentai bandė tuos pinigus surasti. Paieškos juos atvedė į pavojingus rajonus ir privertė akis į akį susitikti su P. Escobaro gangsteriais.

P. Escobaras turėjo tiek pinigų, kad tiesiogine prasme nežinojo, kur juos kišti. Jis palaikė legendą apie tai, kad yra kilęs iš labai skurdžios šeimos, pavyzdžiui, jis dažnai pasakojo, kaip jo motina pavogė batus parduotuvėje, nes mažasis Pablo neturėjo ko apsiauti į mokyklą.

Iš tiesų P. Escobaras kiek tirštino spalvas – jis kilo iš nepasiturinčios, bet tikrai ne iš skurdžiausios šeimos. Jo tėvas buvo vidutinio dydžio ūkininkas, motina – mokytoja.

Legenda apie kilmę iš skurdžios šeimos P. Escobarui buvo reikalinga tam, kad užsitarnautų skurdžios Kolumbijos visuomenės dalies pasitikėjimą.

P. Escobaras statė namus, mokyklas, stadionus patiems skurdžiausiems, šitaip užsitarnaudamas kolumbiečių Robino Hudo vardą. Tačiau, skirtingai nei kilnusis anglų vagis, Pablo vargšams neduodavo visų pinigų – priešingai, jis dalinosi tik jų trupiniais.

Manoma, kad kartą P. Escobaras sudegino apie 2 mln. JAV dolerių kupiūromis, kad jo dukra nesušaltų, kai jiems teko nakvoti kalnuose. Taip pat kalbama, kad kasmet P. Escobaras netekdavo apie 2 mln. dolerių – juos sugrauždavo žiurkės arba sugadindavo vanduo.

Prieš porą metų kolumbietis fermeris Jose Mariena – Cartolosas darbavosi save sklype ir atkasė keistą mėlyną plastikinę statinę, kuri buvo iki pat viršaus prikimšta dolerių, supakuotų į polietileninius maišelius.

Statinėje jis atrado pasakiškus turtus – 600 mln. JAV dolerių. Kam šie turtai priklausė, tapo aišku iškart, juk būtent taip uždirbtus iš narkotikų kontrabandos pinigus pakavo ir slėpė žymusis P. Escobaras.

J. Marieno – Cartoloso radinys pradėjo naują lobių ieškojimų bangą Kolumbijos teritorijoje.

Ši banga pirmą kartą nusirito per šalį po legendinio narkobarono mirties, vėliau nurimo keliems dešimtmečiams, o dabar vėl įgauna naujos jėgos.

Kad apsaugotų kupiūras, P. Escobaras užkasdavo jas statinėse: plastiko žiurkės neįveikdavo. Kiek tokių statinių dar laukia savo valandos Kolumbijos žemėje, nėra žinoma, tačiau dabar visi įsitikinę, kad jos egzistuoja ir kad ūkininko radinys buvo tik pirmoji kregždė.

P. Escobaras yra kaltas maždaug 4 tūkst. žmonių mirties. Nustatyta, kad jo aukomis tapo 200 teisėjų ir tūkstantis policininkų, žurnalistų bei vyriausybės pareigūnų.

P. Escobaro pajamos yra siekusios net 30 mlrd. dolerių. Net septynerius metus iš eilės P. Escobaras pateko į „Forbes“ sudarinėjamą milijardierių sąrašą. Pirmą kartą taip nutiko 1987 metais. 1989 metais kolumbietis pakilo iki septintos turtingiausių pasaulio žmonių sąrašo vietos.

Pačioje devintojo praeito amžiaus dešimtmečio pabaigoje Kolumbijos valdžios nurodymu buvo konfiskuota dalis P. Escobarui priklausančio turto, įskaitant 142 lėktuvus, 20 sraigtasparnių, 32 jachtas ir 141 pastatą, tarp kurių – namai bei biurai.

P. Escobarui pavyko taip išplėtoti ir sureguliuoti savo vykdytą veiką, kad kontrabandai gabenti jis buvo įsigiję ne tik lėktuvų, sraigtasparnių, automobilių, sunkvežimių ir laivų, bet ir porą povandeninių laivų, kuriais į Jungtines Valstijas buvo plukdomas kokainas.

Pačiame prekybos narkotikais įkarštyje P. Escobarui pavykdavo kasdien įvežti net po 15 tonų kokaino.