ICAO kitą savaitę paskelbs tarpinę ataskaitą dėl „Ryanair“ lainerio nutupdymo

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) praeitą mėnesį pradėjo „tyrimą faktams nustatyti“, kai gegužės 23-iąją buvo priverstinai nutupdytas iš Atėnų į Vilnių skridęs „Ryanair“ laineris. Šiame lėktuve buvęs baltarusių opozicijos tinklaraštininkas Ramanas Pratasevičius ir jo draugė, Vilniuje studijuojanti Rusijos pilietė Sofija Sapega, buvo sulaikyti Minske.

„Tarpinė ataskaita bus pateikta ICAO Tarybai iki jos dabartinės sesijos pabaigos – birželio 23-ąją ar kiek anksčiau“, – sakoma agentūros pranešime.

Monrealyje įsikūrusi agentūra nurodė, kad Baltarusija ir Lenkija pateikė „preliminarių detalių“ vykstančiam tyrimui. ICAO taip pat tebeprašo informacijos iš Graikijos, Airijos, Lietuvos ir Šveicarijos.

Kaip tikimasi, galutinė ataskaita ICAO Tarybai – valdančiajam organui, kuriam priklauso 36 šalys – bus pateikta rugsėjį.

Gegužės 23 dieną Baltarusijos oro dispečeriai nurodė „Ryanair" pilotams nutupdyti lėktuvą, nes jame esą padėta bomba. Per šį incidentą į orą buvo pakeltas naikintuvas.

Laineris buvo priverstas nusileisti Minske, kur R. Pratasevičius ir S. Sapega buvo sulaikyti. Patikrinus lėktuvą, jokių sprogmenų jame nebuvo rasta.

Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga po šio incidento paragino oro bendroves vengti Baltarusijos oro erdvės ir uždraudė šios šalies oro vežėjų flagmanei „Belavia“ naudotis jų oro erdve.