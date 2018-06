Visi minėtieji sportininkai yra jauni lengvaatlečiai, kurie liepos 19–24 dienomis Suomijos mieste Tamperėje dalyvaus U-20 pasaulio čempionate bei liepos 5–8 dienomis Vengrijoje vyksiančiame Europos U-18 turnyre. Sistema, leidžianti dopingu nesusitepusiems Rusijos sportininkams dalyvauti kaip neutraliems atletams, jau buvo naudota per 2016 metų vasaros olimpinės žaidynes, 2017 metų Pasaulio lengvosios atletikos čempionatą bei šių metų uždarų patalpų rungtynių sezone. Rusijos sportininkų, galinčių dalyvauti tarptautinėse varžybose, bendras sąrašas išaugo iki 58. Kai kuriems jų buvo leista varžytis Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate Birmingeme. Tarp jų buvo aukso medaliais šuolių į aukštį rungtyje pasipuošę Marija Lasickienė bei Danilas Lysenka. Susiję straipsniai: R. Bogdanas. Dopingo Rusijoje mįslė: šaltiniai arba bėga, arba miršta R. Bogdanas. Dopingo paslaptys - siūlo galas Tačiau IAAF teigia, kad vien šiemet jau buvo atmestos 44 Rusijos atletų paraiškos dalyvauti tarptautinėse varžybose. Be to, IAAF atėmė neutralų statusą iš penkių Rusijos ėjikų, tarp kurių buvo ir Pasaulio čempionato 20 kilometrų distancijoje sidabrą iškovojęs Sergejus Širobokovas. Šie ėjikai treniravosi su diskvalifikuotu treneriu Viktoru Čeginu.

