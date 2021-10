Į viešumą iškilo „tendencijų neatitinkantis“ Kinijos elgesys: kyla rimtų klausimų dėl COVID-19 kilmės

Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) tyrimų įrangos, leidžiančios mokslininkams pagausinti DNR sekas, kad būtų galima ištirti infekcines ligas ar kitą genetinę medžiagą, pirkimai provincijoje smarkiai išaugo 2019 metais, ypač antrąjį pusmetį, nustatė Australijos-JAV įmonė „Internet 2.0“.

Hubėjaus provincijoje yra įsikūręs Uhanas, Kinijos didmiestis, kuriame užfiksuoti pirmieji žinomi viruso atvejai. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė, kad jos „China Country Office“ biuras 2019 metų gruodžio 31 dieną buvo informuotas apie tai, kad mieste nustatyti nežinomos kilmės plaučių uždegimo atvejai.

2020 metų sausio 7 dieną Kinijos valdžios institucijos nustatė naujo tipo koronavirusą, – tą patį, kuris vėliau bus žinomas kaip SARS-CoV-2 ir sukels ligą, dabar vadinamą COVID-19. Nuo tada šis koronavirusas išplito beveik visuose pasaulio kampeliuose, juo užsikrėtė daugiau kaip 230 mln. žmonių ir beveik 4,8 mln. mirė.

Remdamasi tyrimu, „Internet 2.0“ priėjo išvadą, kad „labai tikėtina, jog pandemija prasidėjo daug anksčiau, nei Kinija informavo PSO apie COVID-19“, teigiama ataskaitoje. Kibernetinio saugumo įmonė, kuri specializuojasi skaitmeninės kriminalistikos ir žvalgybos analizės srityje, paragino atlikti tolesnį tyrimą.

Tačiau keletas medicinos ekspertų pareiškė, kad „Internet 2.0“ ataskaitoje nepakanka informacijos, kad galima būtų skelbti tokias išvadas. Pirma, PGR tyrimai, kurie plačiai naudojami jau kelis dešimtmečius, vis labiau populiarėja, nes jie tapo standartiniu patogenų tyrimo metodu, teigia vienas iš ekspertų. Be to, PGR įranga plačiai naudojama laboratorijose tiriant daugelį kitų patogenų, be COVID-19, įskaitant gyvūnų patogenus, ir yra plačiai paplitusi šiuolaikinėse ligoninėse ir laboratorijose.

2019 metais Kinija taip pat susidūrė su afrikinio kiaulių maro protrūkiu, apėmusiu visą šalį.

© Sipa / Scanpix

Kinijos užsienio reikalų ministerija užginčijo išvadas. Atsakyme naujienų agentūrai „Bloomberg News“ ministerijos atstovas spaudai teigė, kad išvados priskiriamos tai pačiai kategorijai, kaip ir kiti abejotini teiginiai apie koronaviruso kilmę, įskaitant „vadinamąjį dokumentą“, kuriame analizuotas eismo intensyvumas prie kelių Uhano ligoninių ir ieškota raktažodžių „kosulys“ ir „viduriavimas“, kol prieita prie išvados, kad protrūkis Uhane prasidėjo dar 2019 metų rugpjūtį.

„Viruso atsekamumas yra rimta mokslinė problema, kurią turėtų spręsti mokslininkai“, – sakė ministerijos atstovas spaudai.

Kinijos Valstybės tarybos informacijos biuras paskelbė informacinį dokumentą apie šalies veiksmus kovoje su COVID-19, kuriame „nurodant konkrečius veiksmų planus-grafikus ir remiantis patikimais faktais“ aprašomos šalies pastangos kovoti su epidemija, sakė atstovas spaudai.

„Kinijos kovos su epidemijomis kampanija yra atvira pasauliui, situacija yra aiški, faktai aiškūs iš pirmo žvilgsnio, ir ji atlaiko laiko bei istorijos išbandymą“, – sakė atstovas spaudai.

Dr. Ameshas Adalja, vyresnysis Johnso Hopkinso sveikatos saugumo centro mokslinis bendradarbis teigė nežinantis, kodėl tuo metu minėtos įrangos pirkimai išaugo būtent Hubėjaus provincijoje. Bet jis sakė, kad tai jo per daug nestebina, nes apskritai PGR įrangos pirkimai didėjo, dar iki kovido, nes ji tapo „pasirenkama patogeno nustatymo metodika“.

Pasak A. Adaljos, kurio darbas susijęs su naujomis infekcinėmis ligomis ir pasirengimu pandemijoms, duomenys nebuvo pakankamai konkretūs, kad pakreiptų pokalbį apie COVID-19 kilmę. „Nemanau, kad jie ką nors įrodo ar ką nors paneigia, – sakė jis. – Tiesiog jų nepakanka.“

Vienas Australijos biochemikas, kuris perskaitė ataskaitą ir paprašė neskelbti jo pavardės, nes nebuvo įgaliotas viešai kalbėti šiuo klausimu, teigė, kad reikia daugiau duomenų, kad būtų galima paaiškinti pirkimų apimtis. Biochemikas, turintis didelę patirtį PGR ir mokslinių tyrimų taikymo bei imunologijos srityje, sakė, kad šie duomenys byloja apie staigų ir didelį patogenų diagnostikos įrangos poreikį, bet kartu pridūrė, kad jie tik iškėlė papildomų klausimų, kokia įranga buvo naudojama tyrimams atlikti.

Davidas Robinsonas, vienas iš vykdomųjų „Internet 2.0“ direktorių ir pagrindinis dokumento autorius, interviu sakė, kad kai kurių sutarčių sudarymo laikas ir pirkimus vykdžiusios agentūros patvirtina idėją, kad Hubėjaus provincijos pareigūnai visą antrąjį 2019 m. pusmetį tyrė naują žmonių ligą.

Tačiau jis pareiškė, kad jo įmonės išvados nėra „nenuginčijamas įrodymas“.

„Šie duomenys nepagrindžia jokių pradinių išvadų dėl COVID-19, bet ateityje dalis šių duomenų gali patvirtinti išvadas dėl viruso kilmės, – teigiama D. Robinsono ir Roberto Potterio, kito įmonės vykdomojo direktoriaus, pareiškime. – Šioje ataskaitoje taip pat nenurodomas konkretus pandemijos pradžios momentas. Tas faktas, kad Kinija dėjo daug pastangų siekdama užtikrinti, kad įtikinami įrodymai nebūtų prieinami, deja, reiškia, kad mums gali tekti pasikliauti trečiųjų šalių duomenimis.“

© Vida Press

Koronaviruso kilmė

Koronaviruso kilmė tapo karštų ginčų objektu; Jungtinės Valstijos ir jos sąjungininkės kaltina Pekiną, kad šis priešinasi išsamesniam tyrimui, įskaitant įtarimus, esą virusas ištrūko iš Uhano biologinio saugumo laboratorijos, kurioje buvo tiriami panašūs koronavirusai. Rugpjūtį JAV žvalgybos pareigūnai paviešino tyrimo dėl protrūkio priežasčių santrauką, tačiau konstatavo negalintys prieiti tvirtų išvadų, nes Kinija atsisako bendradarbiauti.

Kinijos pareigūnai neigė trukdę tyrimui ir griežtai atmetė viruso nutekėjimo iš Uhano laboratorijos teoriją. Aukščiausio lygio Kinijos mokslo institucijų atstovai teigė, kad patogenas greičiausiai atsirado gyvūno organizme, kuris jį perdavė žmonėms per tarpinį šeimininką – šia teorija labiausiai remiasi ir platesnė mokslo bendruomenė.

Balandį žurnale „Science“ publikuotame straipsnyje mokslininkai priėjo išvadą, kad 2019 metų spalio vidurys – lapkričio vidurys yra labiausiai tikėtinas laikotarpis, kai Hubėjaus provincijoje pirmą kartą COVID-19 užsikrėtė žmogus.

„Internet 2.0“, tarp kurios klientų yra ir Australijos vyriausybė, dalijosi savo duomenimis su vyriausybės pareigūnais iš vadinamųjų „penkių akių“ šalių, t. y. šalių, kurios dalijasi žvalgybos informacija, grupės, kurią sudaro Australija, Jungtinės Valstijos, Kanada, Jungtinė Karalystė ir Naujoji Zelandija, informuoja įmonė ir kiti šaltiniai.

© Zuma Press / Scanpix

Tų valstybių žvalgybos tarnybų atstovai, paklausti apie ataskaitą, atsisakė komentuoti.

D. Robinsonas, į atsargą išėjęs Australijos kariuomenės žvalgybos pareigūnas, teigė, kad „Internet 2.0“ ataskaita paremta pirkimų duomenimis, kurie yra viešai prieinami Kinijos vyriausybinėse interneto svetainėse. Duomenis reguliariai renka informaciją agreguojanti svetainė, pavadinta bidcenter.com.cn, ir šioje duomenų bazėje „Internet 2.0“ tyrėjai ieškojo termino PGR.

Anot D. Robinsono, iš viso nuo 2007 m. iki 2019 m. pabaigos jie surinko 1 716 viešųjų pirkimų sutarčių, o paskui kelis mėnesius tikrino ir nagrinėjo duomenis. Kontrolinis mėginys buvo paimtas iš Kinijos provincijų ir miestų, ir tos sritys, kuriose PGR įrangos pirkimų užfiksuota daugiausia, buvo palygintos su Hubėjaus provincija, siekiant paneigti, kad jų padidėjo visoje Kinijoje.

Su PGR susiję pirkimai daugumoje kitų sričių buvo palyginti vienodi arba šiek tiek padidėję ar sumažėję. Tačiau 2019 metais pirkimai Pekine ženkliai išaugo, teigiama ataskaitoje, kurioje pirkimai ne Hubėjaus provincijose neskirstomi pagal mėnesius.

Hubėjaus provincijoje 2014 metais išlaidos PGR įrangai pradėjo didėti. Tačiau ypač didelis šuolis buvo užfiksuotas 2019 metais – per metus jos padidėjo nuo 36,7 mln. iki 67,36 mln. juanių.

Pasak D. Robinsono, 2019 metais, palyginti su ankstesniais metais, pasikeitė Kinijos organizacijų, perkančių didelius PGR įrangos kiekius, tipas: jei anksčiau ji daugiausia buvo perkama žemės ūkio tyrimams ir ligoninių reikmėms, dabar ją didžiąja dalimi pirko ligų prevencijos ir kontrolės institucijos.

Pavyzdžiui, 2019 metais Uhano mokslo ir technologijų universitetas buvo didžiausias šios įrangos pirkėjas Hubėjaus provincijoje. Universitetui priklauso aštuonios ligoninės ir jis turi daugiau nei 35 mokymo praktikos bazes, įskaitant 22 bendrąsias ligonines ir 10 ligų prevencijos ir kontrolės centrų, teigiama ataskaitoje.

© Vida Press

D. Robinsonas atkreipė dėmesį į tris konkrečius pirkimus Hubėjaus provincijoje, kuriuos jis apibūdino kaip „neatitinkančius tendencijų“ ir iškėlė prielaidą, kad Kinijos pareigūnai susidūrė su nauju žmogaus patogenų sukėlėju kiek anksčiau 2019 metais, – anksčiau nei buvo skelbta.

Pirmasis pirkimas užregistruotas 2019 metų gegužę, kai Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos (PLA) oro desantininkų ligoninė įsigijo su PGR susijusios įrangos, – tai buvo vienintelė duomenų bazėje esanti sutartis, susijusi su PLA, sakė D. Robinsonas.

Antrasis pirkimas užfiksuotas 2019 metų rugsėjį, kai Uhano miesto Hungšano rajono Ligų kontrolės ir prevencijos centras įsigijo patogenų nustatymo įrangos, skirtos artėjančioms Karinėms pasaulio žaidynėms.

Kitą mėnesį daugiau nei 9 000 užsienio sportininkų iš daugiau nei šimto šalių keliavo į Uhaną, ir daugelis jų vėliau skundėsi į COVID-19 panašiais simptomais, birželio mėnesį pranešė „The Washington Post“. Vėliau Kinija pareiškė, kad JAV kariuomenės sportininkai galėjo parsivežti virusą iš Merilendo valstijoje esančio Fort Detriko komplekso, kur kariuomenė atlieka biologinius tyrimus, teigė „Post“.

Kaip teigiama ataskaitoje, trečiasis „tendencijos neatitinkantis“ pirkimas užregistruotas 2019 metų lapkritį. Uhano virusologijos institutas – iš kurio, kaip teigia laboratorinio nutekėjimo teorijos šalininkai, ir kilo virusas, – nusipirko su PGR susijusią įrangą.

„Šie rezultatai paneigia esamas prielaidas dėl to, kada prasidėjo pandemija, ir patvirtina tolesnio tyrimo tikslingumą“, – teigiama ataskaitoje.