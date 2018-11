27 metų Johnas Chau išplaukė su vietos žvejais, o paskui vienas kanoja nuplaukė į atokią Šiaurės Sargybinio salą, kur autochtonai gyvena visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Vos įkėlusį koją į salą J. Chau pasitiko strėlių lietus, naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai valstybės tarnybose. Kontaktai su keliomis šiose Indijos vandenyno salose gyvenančiomis gentimis yra draudžiami siekiant išsaugoti jų gyvenimo būdą ir apsaugoti šiuos žmones nuo ligų. Policija pradėjo bylą dėl nužudymo ir areštavo septynis kaltinamus asmenis. „Vyksta šio reikalo tyrimas“, – pranešime spaudai nurodė policijos aukšto rango pareigūnas Deepakas Yadavas. J. Chau pastaruoju metu buvo kelis kartus nuvykęs į Andamanų salas, kol galiausiai, siūlant pinigų vietos žvejams, jam pavyko nusigauti į minėtą atokų regioną. „Jis bandė pasiekti Sargybinio salą lapkričio 14 dieną, bet jam nepavyko. Po dviejų dienų jis iškeliavo gerai pasirengęs. Pusiaukelėje jis paliko laivelį ir pats vienas kanoja nuplaukė į salą, – sakė šaltiniai. – Į jį lėkė strėlės, bet jis ėjo toliau. Žvejai matė, kaip genties žmonės užriša virvę jam ant kaklo ir tempia jo kūną. Jie išsigando ir pabėgo, bet kitą rytą grįžo ir rado jo kūną ant jūros kranto.“ Susiję straipsniai: Mirė iš motinos rankų beždžionės išplėštas vos 12 dienų berniukas Pietų Indijoje per smarkų cikloną žuvo 10 žmonių, 80 tūkst. gyventojų evakuoti Andamanų salose taip pat gyvena 400 narių turinti džaravų gentis, kuriai, pasak aktyvistų, kelia grėsmę pašaliniai žmonės, dažnai paperkantys vietos pareigūnus, kad galėtų praleisti dieną su jais. Tačiau tokios gentys, kaip Šiaurės Sargybinio salos žmonės, vengia bet kokių kontaktų su išoriniu pasauliu ir yra priešiškos visiems įsibrovėliams. Šiaurės Sargybinio saloje uždrausta lankytis net Indijos kariniam laivynui. Taip bandoma apsaugoti jos uždarą bendruomenę, kurią sudaro tik maždaug 150 žmonių.

