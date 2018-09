Tarp jų yra visuomenės veikėjas, filosofas ir politologas Aleksandras Duginas, politologas ir televizijos RT apžvalgininkas Rostislavas Iščenka, karo istorikas ir rašytojas Michailas Polikarpovas bei rašytojas karo temomis Anatolijus Tereščenka. Šį sąrašą ministerija skelbia ir atnaujina remdamasi Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos, SBU ir Nacionalinės televizijos ir radijo komisijos užklausomis. Šiuo metu sąraše yra 142 asmenys.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.