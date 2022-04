Į Ukrainą siunčiamos pajėgos iš vargingiausio Rusijos regiono: jų apranga kelia nuostabą

Anksčiau pasirodė pranešimų, kad Rusijos karinė vadovybė pradėjo grąžinti vadinamuosius „taikdarius“ iš okupuotų teritorijų Gruzijoje ir Moldovoje, skelbia nv.ua.

Be to, RF gynybos ministerija bandė užverbuoti samdinių iš Sirijos, tačiau tarp Basharo al Assado kovotojų norinčių tokios lemties, kokia ištiko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sunaikintus rusų kareivius, atsirado ne tiek daug, kiek tikėjosi Maskva.

Tada Kremlius pradėjo slapta mobilizuoti rezervistus ir verbuoti vadinamuosius „savanorius“, tarp kurių atsirado samdinių iš vargingiausio Rusijos regiono Tuvos.

Iš jų nuotraukų jau buvo išsityčiota socialiniuose tinkluose dėl prastos aprangos: Rusijos karinė vadovybė nusprendė, kad XXI a. kareiviui tinkamiausia avalynė – guminiai batai.

Beje, kaip pastebi nv.ua, net šio „elitinio“ apavo užteko ne visiems, todėl jį gavę samdiniai išsirikiavo pirmoje eilėje, savo kūnais užstoję įprastus civilius drabužius vilkinčius asmenis.

Socialinių tinklų naudotojai taip pat pastebėjo, kad, sprendžiant iš nuotraukų ir vaizdo įrašų, į „vienkartines pajėgas“ priėmė visus norinčius, net turinčius prastą regėjimą ir pensininkus.

„Tiek grybautojų vienoje vietoje dar neteko matyti“, – socialiniame tinkle parašė vienas vartotojas.

Russia is sending a new batch of cannon fodder to Ukraine from one of its poorest regions, Tuva near Mongolia.

Nobody has told them about the Ukrainian meat grinder. pic.twitter.com/ZbN8mclPuY

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2022