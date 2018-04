Janas Egelandas iš JT pasiuntinybės Sirijoje trečiadienį sakė, kad dar 100 tūkst. žmonių laukia prie Rakos, kad galėtų į ją sugrįžti. Pareigūnas rėmėsi sekmadienį Rakoje apsilankiusios 25 asmenų JT komandos pateiktais duomenimis. Tai buvo pirmas toks ekspertų apsilankymas mieste nuo praėjusių metų spalio, kai iš Rakos buvo išvaryti džihadistai. Pasak J. Egelando, Raką aplankiusi delegacija sakė, jog miestas yra sugriautas „dar labiau“ už Homsą ar Alepą – miestus, kuriuos iš sukilėlių perėmė rusų palaikomos Sirijos vyriausybės pajėgos. Pasak vietos lyderių, 70 procentų pastatų Rakoje yra sugriauti arba apgadinti, mieste tebėra daug nesprogusių bombų, granatų ir sprogstančių spąstų, kuriuos paliko IS kovotojai. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad viena Sirijos sukilėlių grupė paleido penkis belaisvius. Tai buvo numatyta anksčiau pasiektame susitarime tarp sukilėlių, vyriausybės ir ją palaikančių rusų pajėgų dėl sukilėlių kontroliuojamo miesto rytinėje Gutoje perdavimo. Remiantis Sirijos televizija, keturių moterų ir vieno vyro paleidimas yra dalis „Sirijos vyriausybės pastangų užsitikrinti visų belaisvių paleidimą Dumoje“. Šį penketą grupės „Islamo armija“ sukilėliai pagrobė 2013 metais Gutoje kartu su daugybe kitų civilių, sakoma pranešime. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ trečiadienį patvirtino informaciją apie belaisvių paleidimą. Minėta sukilėlių grupuotė, kaltinama dėl žmogaus teisių aktyvistų ir kitų civilių gyventojų pagrobimo, turi kelis tūkstančius belaisvių. Dalis sukilėlių jau pradėjo pasitraukimą iš Dumos pagal minėtą susitarimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.