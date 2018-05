Pentagonas paskelbė perkeliantis Ahmedą Mohammedą Ahmedą Hazą al Darbį į gimtąją Saudo Arabiją, kur jis atliks likusią teismo jam skirtos 13 metų bausmės dalį.

A.M. A. H. al Darbis 2014-aisiais pripažino savo kaltę dėl kaltinimų prisidėjus prie teroristinės organizacijos „Al-Qaeda“ išpuolių planavimo. Be to, jis sutiko liudyti prieš du tame pačiame kalėjime, esančiame JAV karinėje bazėje Gvantanamo įlankoje (Kuba), kalintus asmenis.

Pentagono teigimu, nuteistasis laikėsi susitarimo, kuris padėjo jam išvengti didesnės bausmės, sąlygų, ir likusią bausmės dalį jam leista atlikti Saudo Arabijoje.

Paskutinį kartą apie Gvantanamo kalinio perkėlimą buvo paskelbta 2017-ųjų sausio 19 d. - likus dienai iki D. Trumpo kadencijos pradžios.

Pentagono teigimu, kariniame kalėjime, kurį, kaip įtariamų teroristų sulaikymo vietą, po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktų įkūrė JAV prezidentas George'as W. Bushas, šiuo metu sulaikyta apie 40 žmonių.