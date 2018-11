Per incidentą nebuvo sužeistas nė vienas keleivis. Lėktuvu skridę žmonės buvo apgyvendinti viešbutyje netoli Irkutsko, naujienų agentūrai AFP pranešė „Air France“. „Skrydžio AF116 įgula, „Boeing 777“ lėktuvu skridusi iš Paryžiaus į Šanchajų, nusprendė leistis Rusijos Irkutske po to, kai lėktuve pasijuto aštrus kvapas ir pasirodė dūmų. Lėktuvas normaliai nusileido Irkutske 8 val. 10 min. Paryžiaus laiku (9 val. 10 min. Lietuvos laiku)“, – pareiškė oro vežėja. Oro uosto pareigūnai Rusijos naujienų agentūroms patvirtino, kad per incidentą nė vienas keleivis nepatyrė jokių sužalojimų. Lėktuvas buvo perduotas ekspertams. „Air France“ sako, kad skrydis į Šanchajų bus pratęstas, kai ekspertai tam duos leidimą.

