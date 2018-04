ES lyderiai iškvietė į Briuselį savo pasiuntinį Markus Edererį konsultacijoms kovo 25-ąją, didėjant tarptautiniam spaudimui Maskvai dėl pasikėsinimo į Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją pietiniame Anglijos mieste Solsberyje. M. Edereris grįžo į Maskvą ketvirtadienį po konsultacijų ES diplomatinėje tarnyboje, nurodė šaltinis. ES lyderiai palaiko Britaniją, kuri kaltina Rusiją dėl Skripalių apnuodijimo kovo 4 dieną Solsberio mieste Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW), ištyrusi Solsberyje paimtus mėginius, ketvirtadienį patvirtino JK išvadas apie panaudotos medžiagos rūšį. Vakarų šalys po šio incidento išsiuntė daugiau kaip 150 rusų diplomatų. Maskva savo ruožtu kategoriškai neigia esanti kaip nors susijusi su šiuo incidentu ir išsiuntė tokį patį skaičių vakariečių diplomatų.

