Į Rumunijos prezidento postą nusitaikęs kandidatas platino sąmokslo teorijas ir užsitraukė Ukrainos nemalonę

Rumunija yra viena svarbiausių NATO narių ir svarbus logistikos mazgas, kuriame yra JAV priešraketinės gynybos sistemos ir trys NATO oro pajėgų bazės. Jai tenka vienas pagrindinių vaidmenų teikiant karinę pagalbą ir infrastruktūrą Ukrainai, įskaitant jūrų išminavimą ir F-16 pilotų mokymus. Be to, 70 proc. Ukrainos grūdų eksporto vyksta per Rumunijos vandenis Juodojoje jūroje.