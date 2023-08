Apie incidentą ukrainietė Olesia Košilka papasakojo savo „TikTok“ paskyroje. Skandalas sulaukė didžiulio atgarsio.

Moters teigimu, ji su drauge atėjo papietauti į restoraną „CottonClub Brandys“, įsikūrusį mieste Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Užsakinėdama maistą, ukrainietė paklausė, ar restorane yra belaidis internetas. Atsakymas buvo keistas: padavėjas pasakė, kad yra, bet tik rusiškas. Restorano lankytoja nusprendė, kad ją palaikė ruse. Beje, netrukus pasigirdo Rusijos himnas.

„Nesuprantu, kas vyksta. Klausiu: ar čia Rusijos himnas? Atsako: „Taip.“ Sakau, jog esu ukrainietė. Padavėjas atšauna: „Na ir kas?“, pradeda juoktis ir įjungia sirenos garsą“, – „Laisvės radijui“ papasakoji O. Košilka.

Restorane padarytą trumpą vaizdo įrašą peržiūrėjo daugiau nei milijonas internautų ir parašė beveik 90 tūkst. komentarų.

„CottonClub Brandys“ reitingas „Google Maps“ smuko. Ukrainiečiai parašė daugybę piktų komentarų, todėl restorano savininkas nusprendė asmeniškai išspręsti konfliktą ir susisiekė su O. Košilka. Restorano vadovybė atsiprašė ir atleido į skandalą įsivėlusį padavėją.

„CottonClub Brandys vadovybės vardu pranešame, kad nepritariame mūsų darbuotojų politinėms pažiūroms ir nuo jų atsiribojame. Po mūsų restorane įvykusio incidento įmonės vadovybė nusprendė atleisti jo iniciatorių, taigi, jis nebėra mūsų darbuotojas. Taip pat nepritariame žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams, vykdomiems Ukrainoje“, – sakoma restorano feisbuko paskyroje paskelbtoje žinutėje.

In the #CzechRepublic, a waiter was fired because he turned on the #Russian anthem and the sound of an air raid warning when a #Ukrainian refugee visited the restaurant.