R. Wickremesinghe priesaiką priėmė prezidentas Maithripala Sirisena, pats išprovokavęs politinę sumaištį, kai spalį atleido premjerą ir į jo vietą paskyrė Mahindą Rajapakse. Pastarasis iš pareigų oficialiai atsistatydino šeštadienį. Parlamentaras Harsha de Silva socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalijo nuotrauka iš prezidentūros, kur vyko premjero prisaikdinimo ceremonija. M. Sirisena žadėjo niekuomet į postą nesugrąžinti R. Wickremesinghe, kurį pastarosiomis savaitėmis jis viešai kritikavo savo kalbose. Jųdviejų nesutarimus dar labiau pabrėžė prezidento sprendimas į sekmadienį surengtą ministro pirmininko prisaikdinimo ceremoniją neįleisti žurnalistų, taigi, apie R. Wickremesinghe sugrįžimą į vyriausybės vadovo postą teko pranešti jo partijos nariams. „Dėkojame šalies piliečiams, kovojusiems su neteisėtu valdžios užėmimu ir užtikrinusiems demokratijos atkūrimą“, – tviteryje parašė R. Wickremesinghe Šri Lankos jungtinė nacionalinė partija. Susiję straipsniai: Buvęs Šri Lankos prezidentas pripažino pralaimėjęs rinkimus Šri Lankoje baigėsi prezidento rinkimų balsavimas M. Sirisenos paskirtam M. Rajapakse nepavyko įrodyti, kad kad jį palaiko dauguma parlamentarų. Buvęs autoritarinis lyderis taip pat neatlaikė dviejų balsavimų dėl nepasitikėjimo, surengtų lapkričio 14 ir 16 dienomis, bet tada atsisakė palikti postą. Savo sprendimą trauktis iš premjero pareigų M. Rajapakse priėmė Aukščiausiajam Teismui nutarus, kad jis ir jo kabinetas negali eiti pareigų, kol įrodys savo legitimumą. Tokia nutartis reiškia, kad Šri Lanka iš esmės kelis mėnesius neturėjo vyriausybės, o dabar valstybinėms įstaigoms gresia uždarymas, nes parlamentas nebalsavo dėl kitų metų biudžeto. Reitingų agentūros pablogino Šri Lankos vertinimus, ir buvo baiminamasi, kad šalis paskelbs esanti nemoki. Suduodamas dar vieną smūgį M. Sirisenai aukščiausios instancijos teismas ketvirtadienį nutarė, kad prezidentas lapkričio 9-ąją neteisėtai paleido parlamentą. Be to, teisėjai atšaukė pirmalaikius rinkimus, kuriuos jis buvo paskyręs sausio 5-ąją. R. Wickremesinghe atstovas sakė, kad premjeras artimiausiomis dienomis ketina suformuoti savo ministrų kabinetą, o prioritetą teiks 2019-ųjų biudžeto priėmimui.

