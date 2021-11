Vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti įžeidinėjimai, paviešino Lenkijos specialiųjų tarnybų darbą koordinuojančio ministro atstovas spaudai Stanislawas Zarynas.

V. Milonovas pasieniečiams pažadėjo, kad migrantai ateis pas juos iš Vokietijos ir „valgys jų duoną“, nes Lenkija priklauso Europos Sąjungai (ES).

Deputatas taip pat gąsdino lenkus, kad ES juos privers „išsižadėti Kristaus“ bei „pripažinti homoseksualus ir tos pačios lyties asmenų santuokas“.

„Jūsų kunigas neįleis į bažnyčią, nes esate negailestingi. Kokie jūs katalikai ir krikščionys? Greitai tapsite blogesni už paskutinius sektantus, nes jums tikėjimas Kristumi pasidarė mažiau svarbus už atlyginimą bei netikinčiųjų ir sodomitų iš Briuselio duotų nurodymų vykdymą“, – grasino V. Milonovas.

Kaltę dėl pasienyje su Lenkija susidariusios situacijos jis vertė Europos Sąjungai, tikindamas esą tai ji pati kvietėsi pas save atvykti žmones. Iš tiesų šią krizę dirbtinai sukėlė Aliaksandras Lukašenka, dar gegužės mėnesį pagrasinęs migrantų antplūdžiu.

„Migrantai yra pasienyje tik todėl, kad sumokėjo tarpininkams, išgirdę iš savo tautiečių, kaip Europoje gerai. Jie nori nusigauti į Europą. Bet dabar šių žmonių niekas neįsileidžia. Taigi, Europa sukūrė problemą Baltarusijai, nes Baltarusijos vyriausybė juos saugo, maitina, duoda maisto ir pastogę. Ciniškiausia, kad dabar Europa dėl susidariusios situacijos kaltina Baltarusiją ir Rusiją. Kuo mes čia dėti? Patys lenkai yra elgetos. Lenkijos vyriausybė prašo ES išmaldos. Lenkai nėra ES aukotojai, jie yra gavėjai, veltėdžiai ir nenori dalytis. Turiu omenyje, kad lenkai gauna pinigų iš ES ir kiekvieną migrantą laiko konkurentu. Taip, lenkams jie tiesiog konkurentai. Patys būdami vidaus migrantais, jie nemėgsta kitų migrantų“, – plūdosi V. Milonovas.

Komentuodamas šį incidentą, S. Zarynas sakė, kad tokiais veiksmais Rusija toliau remia Aliaksandro Lukašenkos režimą.

Today, a Russian politician Vitaly Milonov, a member of the Duma from the pro-Putin party, appeared at the border crossing in Bruzgi. At the sight of our soldiers and officers, the entire film crew began to scream and insult Poland. 1/3 pic.twitter.com/Vbdr3c5PeP