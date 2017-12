Namas buvo didelis, ir vėliau jame jau gyveno dešimt Marko draugų. Tačiau pačioje pradžioje gyveno tik trys: Brettas, Markas ir MJ. Po kelių dienų jie vieną rytą aptiko, kad name atidarytos visos durys: kambarių durys, indaplovės, šaldytuvo, džiovyklės, skalbimo mašinos, orkaitės ir mikrobangų krosnelės durelės. Vaikinai juokavo, kad čia, matyt, vaiduoklio darbas.

„Mes visiems pasakojome, kad mūsų namuose siaučia vaiduoklis, kuris atidaro visas spintelių duris, mikrobangų krosnelės ir orkaitės dureles ir panašiai, – koledžo laikraščiui „The Lantern“ pasakojo Markas. – Negalėjome to logiškai paaiškinti.“

Markas manė, kad tai kažkoks studentiškas pokštas. Brettas turėjo kitą teoriją: pamanė, kad galbūt vaikšto per miegus ir pats nesąmoningai atidaro tas dureles. Tačiau vėliau jie ėmė girdėti keistus garsus apačioje ir galiausiai nusprendė išsiaiškinti, kas tai.

„Visi pasiėmėme po beisbolo lazdą ar peilį ir ėjome per visus kambarius, atidarinėjome spintas. Vienas iš mūsų buvo pasirengęs pulti bet ką, kas iš jos išlįstų“, – pasakojo Brettas.

Tačiau vyrukai nieko nerado – kol nenusileido į rūsį.

Vėliau vaikinai aptiko užrakintas duris, nuo kurių nė vienas neturėjo rakto. Garsai sklido iš ten.

„Kelis kartus, kai Brettas nusileido ten, jis girdėjo garsus, – „ABC News“ sakė Markas“. – Tačiau kaskart, kai jis mėgino paspausti rankeną ir atidaryti duris, šios visuomet būdavo užrakintos.“

Brettas Mugglinas ir Markas Hartmanas © Stopkadras

Po kelių savaičių namie ėmė dėtis kiti keisti dalykai: virtuvėje ir vonioje būdavo paliekami ištraukti stalčiai, paliekama įjungta šviesa, o iš rūsio vis sklido garsai.

Kartą, kai Brettas apačioje tvarkė elektros laidus, jis susidūrė su vyru, kurio anksčiau nematė. „Jis pasakė: „Vis galvojau, kada susipažinsiu su čia gyvenančiais žmonėmis“, – pasakojo Brettas.

Vyrai susipažino, šnektelėjo ir išsiskyrė. Vyras sakė, kad jo vardas yra Jeremy.

„Vėliau grupė namo gyventojų sėdėjo kartu, ir Brettas tiems, kas gyveno apačioje, pasakė, kad susipažino su jų kambarioku Jeremy, – pasakojo Markas. – O šie atsakė: „Kad mes neturime kambarioko vardu Jeremy.“

Niekas niekada nebuvo girdėjęs apie jokį Jeremy.

Todėl gyventojai paskambino namo savininkui, o šis paskambino policijai.

„Šeimininkas ir policininkai išlaužė apačioje buvusias užrakintas duris ir aptiko gyvenamą kambarį, kur buvo nuotraukų, televizorius ir drabužių“, – sakė M. Hartmanas.

Tai, kas buvo tame kambaryje, visus be galo nustebino. Slaptas pasaulis, kuriame buvo kažkieno daiktų. Kažkokio vyro su draugais ir šeima nuotrauka. Nepaklota lova. Knygos. Vyras tame name slapta gyveno. Tai buvo slaptas miegamasis su tualetu ir vonia.

Ir Brettas pažino tą vyrą iš nuotraukos. Tai buvo Jeremy.

„Jis buvo tikrai malonus vyrukas, – sakė Brettas. – Man jo gaila. Tačiau jis neturėjo ten gyventi. Dabar tai gal ir juokinga, bet potencialiai tai galėjo būti labai pavojinga, nes kažkoks nepažįstamas vyrukas turėjo raktą nuo mūsų namų ir gyveno čia niekam nežinant.“

Tuo metu, kai buvo aptiktas kambarys, Jeremy nebuvo namuose. Tačiau po kelių dienų gyventojai pamatė, kad daugumos jo daiktų nebėra.

Vėliau gyventojai išsiaiškino, kad Jeremy pusbrolis prieš metus gyveno šiame name, ir taip šis veikiausiai gavo raktą nuo namo. Jis taip pat mokėsi vietiniame koledže. Tuoj po to name buvo pakeistos visos spynos.

„Tai potencialiai galėjo būti labai pavojinga situacija, – tuomet ABCNews.com sakė Markas. – Mūsų name gyvena dvi merginos, o kambariuose nėra spynų.“

Po kelerių metų vieno iš vyrukų bendradarbis atskleidė, kad jis buvo tas vyras iš rūsio. „Jis dažnai ateidavo ir krėtė name gyvenusiems žmonėms pokštus. Veikiausiai jis nusprendė pabūti ilgiau, nes galėjo įsmukti niekieno nematomas“, – sakė Markas.