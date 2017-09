Lenkijos karinėse bazėse šiais metais rotacijos principu dislokuoti amerikiečių kariai, siekiant nuraminti šalį, suintensyvėjus Rusijos karinei veiklai. Trečiadienį į Lenkiją atsiųsta daugiau nei tūkstantis atskirų JAV įrangos vienetų, tarp jų yra tankai „Abrams“, šarvuočiai „Bradley“ ir savaeigiai artilerijos pabūklai. Baltarusijoje ketvirtadienį prasidės savaitę truksiančios karinės pratybos „Zapad 2017“, kuriose dalyvaus tūkstančiai Rusijos ir Baltarusijos karių. Lenkijos, Baltijos valstybių, Slovakijos, Rumunijos ir Bulgarijos šalių lyderiai susirūpinę, kad pasibaigus pratyboms Rusija gali neatitraukti visų savo karių.











