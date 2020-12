„Sraigtasparnis su kapsule nutūpė prie būstinės, ji buvo įnešta į pastatą“, - sakoma pranešime.

Anksčiau japonų specialistai nustatė tikslią kapsulės buvimo vietą Vumerio zonoje Australijos pietuose.

Šeštadienį „Hayabusa 2“ paleido į Žemę kapsulę su pavyzdžiais, paskui atliko nutolimo nuo planetos orbitos manevrą, kad galėtų dalyvauti naujoje kosminėje misijoje. Maždaug 10 tūkst. metrų aukštyje kapsulė išskleidė prie jos pritvirtintą parašiutą ir pradėjo transliuoti savo siųstuvo signalą.

Pirmiausia bus ištirta, ar konteineryje nėra nežemiškos kilmės dujų, vėliau jis bus nugabentas į Japoniją, kur jį planuojama atidaryti specializuotoje JAXA laboratorijoje.

„Hayabusa 2“ buvo paleistas Riugu asteroido link 2014 metų gruodį iš kosmodromo Japonijai priklausančioje Tanegašimos saloje. Nuo 2018 metų birželio iki 2019 metų lapkričio Japonijos zondas du kartus sėkmingai nusileido jo paviršiuje. Per vieną iš nusileidimų aparatas specialiai sukėlė sprogimą, kad sudarytų dirbtinį kraterį ir gautų pavyzdžių iš gilesnių kosminio kūno sluoksnių. Pasak mokslininkų, visos šios operacijos buvo atliktos pagal planą ir specialioje kapsulėje esantys asteroido fragmentai turi didžiulę mokslinę vertę.

Riugu (išvertus iš japonų kalbos – „Drakono rūmai“) asteroidas kerta Žemės ir Marso orbitas, jo skersmuo – apie 900 metrų. Jis priklauso C klasei. Tokiuose asteroiduose gausu anglies molekulių. Be to, tokių kūnų paviršiuje galima aptikti vandens dalelių, kas, specialistų nuomone, gali padėti atskleisti gyvybės plitimo Visatoje paslaptį.