Per dviejų lyderių derybas, be kita ko, bus aptariamas Irano branduolinio susitarimo likimas ir prekybos ryšiai. E. Macronas pirmadienį apie 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku atvyko į šalia Vašingtono esančią Andrews oro pajėgų bazę. Kiek vėliau jis vakarieniaus su D. Trumpu Maunt Vernone, pirmojo JAV prezidento George'o Washingtono istoriniame name į pietus nuo sostinės. Oficialios jųdviejų derybos įvyks antradienį. Trečiadienį E. Macronas sakys kalbą Kongrese.

