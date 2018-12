Ryte paskelbtoje žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas pareiškė, kad „mums žūtbūt reikalinga“ siena JAV ir Meksikos pasienyje. Dėl šio užmojo finansavimo Baltieji rūmai ginčijasi su Kongresu nuo pat D. Trumpo inauguracijos. Prezidentas ragina Kongreso demokratus rasti lėšų jo sienai ir teigia, kad dėl vyriausybės uždarymo kenčia jų šalininkai. „Ar demokratai supranta, kad dauguma atlyginimo negaunantys žmonių yra demokratai?“ – klausė jis. Šimtams tūkstančių federalinių tarnybų darbuotojų teko išeiti nemokamų atostogų, o dar daugiau jų yra priversti dirbti be atlygio, D. Trumpui ir Kongresui praėjusią savaitę nepavykus pasiekti konsensuso dėl trumpalaikio finansavimo.

