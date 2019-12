„Mes visi žinome, socializmas visur patyrė fiasko“, - sakė P. Bushas tviteryje paskelbtame vaizdo įraše. Esą atėjo metas naujiems politikams, atstovaujantiems konservatyviai politikai. P. Bushas kitų metų lapkritį vyksiančiuose rinkimuose sieks mandato nuo Teksaso valstijos. „Dallas News“ duomenimis, dėl mandato kovos keliolika respublikonų.

P. Busho senelis G. H. W. Bushas nuo 1989 iki 1993 metų buvo JAV prezidentas. Šio sūnus George‘as W. Bushas Baltuosiuose rūmuose šeimininkavo 2001-2009 metais.

Pastarojo jaunesnysis brolis Jebas Bushas 1999-2007 metais buvo Floridos gubernatorius. Šis mėgino tapti respublikonų kandidatu 2016-ųjų rinkimuose, tačiau nesėkmingai.

94-erių G. H. W. Bushas mirė praėjusių metų lapkritį Hiūstone.

Today, I’m proud to announce my candidacy for Texas's 22nd district. I look forward to working with you, earning your support, your faith and your vote. Visit https://t.co/yRG4DMctCm for more information. pic.twitter.com/fzRJ2xp54w