Į JAV įleista Lavrovo delegacija neišvengė pažeminimo

S. Lavrovui buvo leista atvykti į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), tačiau be Rusijos propagandistų.

Nebuvo galima atsisakyti išduoti vizas, nes būtų pažeista JT Chartija, tačiau amerikiečiai šį procesą demonstratyviai vilkino kiek įmanydami, pranešė Ukrainos TSN televizija.

Ir štai rezultatas: į JAV buvo leista atvykti tik diplomatams, o krūva propagandistų liko namuose. S. Lavrovas dar pagrasino už juos atkeršyti: „Neužmiršime, neatleisime.“

Lavrov arrived at the UN Headquarters in New York pic.twitter.com/oqyf9KnaDe