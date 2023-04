Į Izraelį iš Libano atidengta ugnis: skelbiama apie keliasdešimt paleistų raketų

Skelbiama, kad dalį raketų perėmė Izraelio kariuomenė, o penkios nukrito Izraelio teritorijoje.

Pasak „The Times of Israel“, tai gali būti didžiausias iš Libano paleistų raketų skaičius nuo 2006 m. karo.

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo