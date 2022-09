Į frontą sūnų išlydinti Sevastopolio gyventoja: turiu dar vieną

Viena moteris į kamerą sako palaikanti mobilizaciją, nes „tėvynė šaukia“. Maža to, kaip pastebima socialiniuose tinkluose, moteris pernelyg nepergyvena dėl į karą Ukrainoje siunčiamo sūnaus, mat dar turi kitą.

„Žinoma, palaikau mobilizaciją. Nes aš auginau vyrus, o ne, atleiskit, neįgarsinsiu... Jis gi vyras, tėvynė šaukia, vadinasi reikia. Žinoma, turiu visokių abejonių, nesinorėtų (kad jis vyktų į frontą – red.), bet o ką daryti? Gi neslėpsiu jo, neuždarysiu kažkur. Turiu dar vieną sūnų, jam 37 metai, jis turi tris vaikus“, – sako moteris.

