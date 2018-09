Po apsilankymo Taline pontifikas nebegrįš į Vilnių ir iš karto skris į Romą. Šventasis Tėvas nuo šeštadienio per savo vizitą Baltijos šalyse nakvojo nunciatūroje Vilniuje, o pirmadienio vakarą iš Latvijos į Lietuvą grįžo sraigtasparniu. Pranciškaus išlydėjimo ceremonijoje Vilniaus oro uoste antradienį dalyvaus prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Saulius Skvernelis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kiti politikai, diplomatai ir Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkai. Susiję straipsniai: Popiežiaus Pranciškaus vizitas Kaune: viena bendruomenės detalė liko nepastebėta Popiežius Latvijoje: penkios įsimintiniausios citatos Atvykęs į Estiją popiežius susitiks su prezidente Kersti Kaljulaid, vėliau sakys kalbą valdžios ir visuomenės atstovams. Tada Šventasis Tėvas dalyvaus visiems krikščionims skirtame jaunimo susitikime Šv. Karolio bažnyčioje. Kiek vėliau Pranciškus Šv. Petro ir Pauliaus katedroje susitiks su žmonėmis, kuriems padeda Bažnyčios išlaikomos paramos organizacijos – alkoholikais, benamiais, skurdžiomis šeimomis. Vizitą Estijoje popiežius baigs šv. Mišiomis Laisvės aikštėje. Estų visuomenė yra viena nereligingiausių pasaulyje, o krikščionių katalikų dalis joje siekia mažiau nei vieną procentą – apie 4,5 tūkstančio.

