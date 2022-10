Bloko užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis teigė, kad šios papildomos lėšos „yra tik dar vienas įrodymas, jog ir toliau tvirtai remiame Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, ginančias savo šalį nuo eskaluojančios neteisėtos agresijos“. Pasak J. Borrellio, Rusijos naujausios atakos prieš civilius Ukrainoje ir tenykštę civilinę infrastruktūrą rodo tolesnę nepagarbą žmogaus teisėms, taip pat tarptautinei teisei.

ES diplomatijos vadovas pridūrė, kad Bendrija teiks paramą Ukrainai „tiek, kiek reikės“.

Kaip rašo naujienų agentūra AFP, ES taip pat susitarė pradėti didelio masto Ukrainos karių mokymo misiją. Skelbiama, kad ji startuos kitą mėnesį ir turės maždaug 105 mln. eurų biudžetą pradiniam dvejų metų laikotarpiui, o didelė dalis mokymų vyks Lenkijoje ir Vokietijoje. Pasak vieno ES pareigūno, pagal šią programą planuojama apmokyti beveik 15 tūkst. karių.

Minėtos priemonės buvo priimtos per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge. Į šį susitikimą vaizdo ryšiu iš slėptuvės Kyjive kreipėsi Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Jis prašė savo kolegų perduoti jo šaliai oro gynybos sistemų ir nubausti Iraną dėl dronų tiekimo Rusijai.

Bloko užsienio reikalų ministrai susitikime aptarė iranietiškų dronų naudojimą Ukrainoje, tačiau baudžiamųjų priemonių dar nesiėmė. Nepaisant to, ES susitarė pritaikyti sankcijas 15 Irano fizinių ir juridinių asmenų dėl brutalaus susidorojimo su protestais dėl 22 m. kurdės Mahsos Amini mirties.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm