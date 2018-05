Demonstrantai, vienijami šūkio „Sustabdykite neapykantą“, pareiškė norintys nutildyti AfD organizuojamas eitynes. Tuo tarpu AfD kai kuriuos savo priešininkus apkaltino grasinimais panaudoti smurtą. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija, dėl antiimigracinių nuotaikų bangos pernai prasibrovusi į parlamentą, sekmadienį susirinko pagrindinėje Berlyno geležinkelio stotyje. Eitynės, pavadintos „Už Vokietijos ateitį“, turėtų baigtis prie Brandenburgo vartų. Susiję straipsniai: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Berlyne rengia eitynes prieš pabėgėlių antplūdį Vokietija: rikiuotėje neliko nė vieno povandeninio laivo, kovai parengta mažiau kaip trečdalis tankų AfD kaltina kanclerę Angela Merkel, esą ji sužlugdė šalį, leidusi masiškai imigruoti pabėgėliams. Vokietijoje yra labai neįprasta, kai eitynes organizuoja viena politinė partija. Nors kitos partijos pastaraisiais metais yra parėmusios protestus įvairiais klausimais – nuo gyvūnų teisių iki protestų prieš laisvąją prekybą, – AfD yra vienintelė sekmadienio eitynių organizatorė. Ekspertai sako, kad partijos sprendimas išeiti į gatves gali būti bandymas save pavaizduoti kaip populiarų judėjimą, o ne kaip dar vieną eilinę politinę partiją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.